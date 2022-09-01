Закурил и уснул: мужчину будут судить за гибель двоих детей в пожаре в НСО
Он признал свою вину
В Новосибирской области завершили расследование дела о гибели двоих детей в пожаре. Он произошел в апреле 2022 года в Тогучинском районе. Дело возбудили против
— По данным следствия, в вечернее время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совместно со своими тремя детьми находился в доме по улице Тракторная поселка Низовка. Мужчина в одной из комнат, сидя в кресле, закурил сигарету и, не потушив ее, уснул. В результате теплового воздействия тлеющего табачного изделия на горючий материал произошло возгорание кресла, а также пожар в указанном доме, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по НСО.
В доме был установлен пожарный извещатель, который сработал, после чего на место приехали сотрудники ГУ МЧС по НСО. После локализации огня в доме обнаружили тело
Против мужчины завели дело о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело по неосторожности к смерти двоих человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Обвиняемый признал свою вину, его заключили под стражу. Дело рассмотрит Тогучинский районный суд.
В конце июля на даче под Новосибирском во время пожара погибла семья — двое детей, беременная женщина и мужчина. НГС собрал подробности этой трагедии.