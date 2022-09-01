Закурил и уснул: мужчину будут судить за гибель двоих детей в пожаре в НСО

В Новосибирской области завершили расследование дела о гибели двоих детей в пожаре. Он произошел в апреле 2022 года в Тогучинском районе. Дело возбудили против 53-летнего мужчины.



— По данным следствия, в вечернее время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совместно со своими тремя детьми находился в доме по улице Тракторная поселка Низовка. Мужчина в одной из комнат, сидя в кресле, закурил сигарету и, не потушив ее, уснул. В результате теплового воздействия тлеющего табачного изделия на горючий материал произошло возгорание кресла, а также пожар в указанном доме, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по НСО.