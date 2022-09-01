СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 60.24
eur 60.21
Тема дняСвалка после сноса гаражей
Все новости
Все новости

Закурил и уснул: мужчину будут судить за гибель двоих детей в пожаре в НСО

Он признал свою вину

919

Одного ребенка удалось спасти

Поделиться

В Новосибирской области завершили расследование дела о гибели двоих детей в пожаре. Он произошел в апреле 2022 года в Тогучинском районе. Дело возбудили против 53-летнего мужчины.

— По данным следствия, в вечернее время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совместно со своими тремя детьми находился в доме по улице Тракторная поселка Низовка. Мужчина в одной из комнат, сидя в кресле, закурил сигарету и, не потушив ее, уснул. В результате теплового воздействия тлеющего табачного изделия на горючий материал произошло возгорание кресла, а также пожар в указанном доме, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по НСО.

В доме был установлен пожарный извещатель, который сработал, после чего на место приехали сотрудники ГУ МЧС по НСО. После локализации огня в доме обнаружили тело 16-летней девочки и 14-летнего мальчика. Еще одну девочку доставили в больницу.

Против мужчины завели дело о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело по неосторожности к смерти двоих человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Обвиняемый признал свою вину, его заключили под стражу. Дело рассмотрит Тогучинский районный суд.

В конце июля на даче под Новосибирском во время пожара погибла семья — двое детей, беременная женщина и мужчина. НГС собрал подробности этой трагедии.

По теме

Погибли детиПожарТогучинский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2