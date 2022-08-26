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В Новосибирске водитель «Нивы» сбил 6-летнего мальчика

Ребенка доставили в больницу

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Мальчик попал под колеса на нерегулируемом пешеходном переходе

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26 августа в Ленинском районе 31-летний водитель на «Ниве» сбил 6-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— В 19:50 31-летний водитель двигался по улице Невельского в сторону улицы Широкой. У дома № 5 по улице Невельского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства.

19 августа на улице Пархоменко водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов.

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