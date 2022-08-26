В Новосибирске водитель «Нивы» сбил 6-летнего мальчика
Ребенка доставили в больницу
26 августа в Ленинском районе 31-летний водитель на «Ниве» сбил 6-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
— В 19:50 31-летний водитель двигался по улице Невельского в сторону улицы Широкой. У дома
Пострадавшего мальчика доставили в больницу. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства.
19 августа на улице Пархоменко водитель «Тойоты» сбил двух пешеходов.