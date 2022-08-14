На оптовом рынке в Ереване прогремел взрыв
Несколько человек доставлены в больницы
На ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв. Как сообщает МЧС Армении, в результате ЧП начался сильный пожар — ему присвоили третью категорию.
— На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два, — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, взрыв произошел на складе пиротехники. Звуки, похожие на разрывы фейерверков, можно услышать и на видеозаписях очевидцев.
В местные больницы, по уточненным данным МЧС, доставлены семь пострадавших.
Под завалами могут находиться еще люди.
Обновлено в 13:50 мск.
МЧС Армении сообщает, что в результате взрыва и пожара погиб один человек, число пострадавших увеличилось до 20.