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На оптовом рынке в Ереване прогремел взрыв

Несколько человек доставлены в больницы

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Взрыв произошел на ереванском оптовом рынке «Сурмалу»

Взрыв произошел на ереванском оптовом рынке «Сурмалу»

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На ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв. Как сообщает МЧС Армении, в результате ЧП начался сильный пожар — ему присвоили третью категорию.

— На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе пиротехники. Звуки, похожие на разрывы фейерверков, можно услышать и на видеозаписях очевидцев.

В местные больницы, по уточненным данным МЧС, доставлены семь пострадавших.

Под завалами могут находиться еще люди.

Обновлено в 13:50 мск.

МЧС Армении сообщает, что в результате взрыва и пожара погиб один человек, число пострадавших увеличилось до 20.

ЕреванЧПВзрывПожарРынок
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