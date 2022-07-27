СК показал видео допроса после убийства 17-летней девушки: подозреваемый признает вину

— Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года в вечернее время на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

