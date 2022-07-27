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Убили 17-летнюю девушку

СК показал видео допроса после убийства 17-летней девушки: подозреваемый признает вину

Мужчина нанес ей не менее 15 ударов ножом

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После убийства мужчина попытался сбежать из страны, но его поймали инспекторы ДПС

После убийства мужчина попытался сбежать из страны, но его поймали инспекторы ДПС

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Следователи опубликовали видео, на котором признает вину подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Нижней Ельцовке в Новосибирске.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 — убийство.

На видео мужчина отвечает на вопросы правоохранителей, признается в совершении преступления и говорит, что убил свою девушку ножом.

— Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года в вечернее время на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали следователи совместно с полицией в Ленинском районе Новосибирска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний мужчина. В настоящее время с ним проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, — добавили в ведомстве.

Ночью на «Чистой Слободе» конфликт на улице Спортивной попал на видео, госпитализировали двух мужчин. Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, местные жители слышали громкие хлопки, похожие на выстрелы.

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