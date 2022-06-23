Новосибирский замминистра финансов РФ ехал на «Харлее» по Рублевскому шоссе и оказался в больнице

Леонид Горнин родился в Новосибирске и долгое время был одним из самых главных чиновников города. В 2012 году Горнин покинул пост первого вице-губернатора Новосибирской области. О высокой оценке его работы сообщал тогдашний губернатор Василий Юрченко. Спустя некоторое время оказалось, что Горнин на посту замминистра стал зарабатывать в 4 раза больше, чем зарабатывал в Новосибирске.