Новосибирский замминистра финансов РФ ехал на «Харлее» по Рублевскому шоссе и оказался в больнице
Леонид Горнин на мотоцикле врезался в каршеринговый автомобиль на 7-ом километре шоссе
Первый заместитель министра финансов и бывший вице-губернатор Новосибирской области Леонид Горнин попал в больницу, сообщает телеграм-канал Baza. Он ехал на мотоцикле и врезался в каршеринговый автомобиль на Рублевском шоссе.
Как сообщает издание, 50-летний Горнин ехал на мотоцикле Harley-Davidson, который принадлежит его сыну. На 7-ом километре Рублевского шоссе Горнин врезался в каршеринговый Audi A3, за рулем которого была 29-летняя девушка. Водитель Audi не пострадал, однако сам Горнин госпитализирован с открытым окскольчатым переломом ноги.
По данным Дептраса, передает MSK1.RU, авария произошла еще 19 июня, однако об участии в ней замминистра финансов Горнина стало известно только сейчас. Baza сообщает, что в отчетах и протоколах об аварии он значится как «неустановленное лицо. Леонида Горнина госпитализировали в больницу Управления делами Президента.
Леонид Горнин родился в Новосибирске и долгое время был одним из самых главных чиновников города. В 2012 году Горнин покинул пост первого вице-губернатора Новосибирской области. О высокой оценке его работы сообщал тогдашний губернатор Василий Юрченко. Спустя некоторое время оказалось, что Горнин на посту замминистра стал зарабатывать в 4 раза больше, чем зарабатывал в Новосибирске.