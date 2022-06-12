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В озере в Юго-Западном жилмассиве утонул 32-летний мужчина

Следователи начали проверку

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Днем в воскресенья в озере в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска утонул мужчина. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— В озере на Юго-Западном жилмассиве достали труп мужчины. По предварительной информации, утонул, — написали в паблике со ссылкой на подписчиков.

В Следственном комитете эту информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства сообщили, что погибший был 1990 года рождения. Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска проводит проверку.

Еще один подобный трагический инцидент произошел сегодня в Калининском районе у «Мира Термы» — в лесном озере утонул 15-летний подросток.

Следственный комитетутонул
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