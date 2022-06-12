В озере в Юго-Западном жилмассиве утонул
32-летний мужчина
Следователи начали проверку
Днем в воскресенья в озере в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска утонул мужчина. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— В озере на Юго-Западном жилмассиве достали труп мужчины. По предварительной информации, утонул, — написали в паблике со ссылкой на подписчиков.
В Следственном комитете эту информацию подтвердили. В пресс-службе ведомства сообщили, что погибший был 1990 года рождения. Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска проводит проверку.
Еще один подобный трагический инцидент произошел сегодня в Калининском районе у «Мира Термы» — в лесном озере утонул