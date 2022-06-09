В аварии на омской трассе погибли трое полицейских
Сотрудники МВД находились в командировке и проезжали через Омскую область
В Омской области в аварии погибли трое полицейских. Как рассказали в Следственном комитете по Омской области, ДТП произошло сегодня, 9 июня, около 8 часов утра, передает NGS55.RU.
По предварительной версии, на
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица. Расследование продолжается, — сообщили в ведомстве.
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