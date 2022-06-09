В аварии на омской трассе погибли трое полицейских

В Омской области в аварии погибли трое полицейских. Как рассказали в Следственном комитете по Омской области, ДТП произошло сегодня, 9 июня, около 8 часов утра, передает NGS55.RU.

По предварительной версии, на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск водитель автомобиля «Лада-Веста» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с большегрузом «Мерседес». Как сообщили в ведомстве, погибли трое сотрудников МВД, которые находились в командировке.

