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В аварии на омской трассе погибли трое полицейских

Сотрудники МВД находились в командировке и проезжали через Омскую область

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Авария произошла в 8 часов утра

Авария произошла в 8 часов утра

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В Омской области в аварии погибли трое полицейских. Как рассказали в Следственном комитете по Омской области, ДТП произошло сегодня, 9 июня, около 8 часов утра, передает NGS55.RU.

По предварительной версии, на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск водитель автомобиля «Лада-Веста» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с большегрузом «Мерседес». Как сообщили в ведомстве, погибли трое сотрудников МВД, которые находились в командировке.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица. Расследование продолжается, — сообщили в ведомстве.

В СУ СКР возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В середине мая автомобиль сбил 22-летнего парня из Искитима на трассе «Чуйский тракт» в Новосибирской области. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

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