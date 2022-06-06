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«Обрушение кровли»: дачный дом вспыхнул в поселке Юный Ленинец под Новосибирском

По оперативным данным, никто не пострадал

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Здание полностью было в огне

Здание полностью было в огне

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Вечером 6 июня в СНТ «Медик-1» в поселке Юный Ленинец под Новосибирском вспыхнул дачный дом. Здание сгорело полностью.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков сообщил, что пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар в 16 часов 52 минуты:

— В 17:03 прибыли на место вызова. Дом 6 на 8 метров был полностью в огне. Произошло обрушение кровли. Пожар был локализован. В 18:28 открытое горение ликвидировано. В результате происшествия, по оперативным данным, погибших и пострадавших нет.

Он уточнил, что для тушения пожара воду подвозили. В том числе пожарный автомобиль установили на естественный водоем — реку Обь.

Накануне утром на острове Кудряш в СНТ «Волна» в Новосибирском районе сгорел дачный дом. Его хозяйке потребовалась помощь врачей.

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