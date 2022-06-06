«Обрушение кровли»: дачный дом вспыхнул в поселке Юный Ленинец под Новосибирском
По оперативным данным, никто не пострадал
Вечером 6 июня в СНТ «Медик-1» в поселке Юный Ленинец под Новосибирском вспыхнул дачный дом. Здание сгорело полностью.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков сообщил, что пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар в
— В 17:03 прибыли на место вызова. Дом 6 на
Он уточнил, что для тушения пожара воду подвозили. В том числе пожарный автомобиль установили на естественный водоем — реку Обь.
Накануне утром на острове Кудряш в СНТ «Волна» в Новосибирском районе сгорел дачный дом. Его хозяйке потребовалась помощь врачей.