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В Новом поселке под Новосибирском загорелись два дома — один человек получил ожоги

Сейчас угрозы распространения огня уже нет

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МЧС выехало на место в 17 часов 38 минут

МЧС выехало на место в 17 часов 38 минут

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Вечером в пятницу, 15 апреля, в Новом поселке загорелись два жилых здания. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Ненаучный городок».

По информации телеграм-канала, очевидцы сообщили, что пожар начался после взрыва газового баллона, а дым шел в сторону Ботсада.

— В 17:38 выехали. Горит частный дом 10 * 10 и дом площадью 40 квадратных метров. От МЧС тушили 27 человек, 7 единиц техники. Площадь горения составила 240 квадратных метров. Угрозы распространения нет. Один пострадавший есть с ожогами, — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.

Сегодня утром, 15 апреля, в Калининском районе Новосибирска на улице Писемского загорелся склад с автозапчастями. НГС вел онлайн-трансляцию о его тушении.

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