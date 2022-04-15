В Новом поселке под Новосибирском загорелись два дома — один человек получил ожоги
Сейчас угрозы распространения огня уже нет
Вечером в пятницу, 15 апреля, в Новом поселке загорелись два жилых здания. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Ненаучный городок».
По информации телеграм-канала, очевидцы сообщили, что пожар начался после взрыва газового баллона, а дым шел в сторону Ботсада.
— В 17:38 выехали. Горит частный дом
Сегодня утром, 15 апреля, в Калининском районе Новосибирска на улице Писемского загорелся склад с автозапчастями. НГС вел онлайн-трансляцию о его тушении.