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Тема дняПожар на складах на Писемского. Онлайн
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Крупный пожар на Писемского локализован: он распространился на две тысячи квадратов. Онлайн

Над городом поднялся столб дыма

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Сегодня утром, 15 апреля, в Калининском районе Новосибирска на улице Писемского загорелись склады. В результате столб черного дыма поднялся над городом. Рассказываем в режиме онлайн, что там происходит.

Первые подробности вы можете прочитать в нашей новости.

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На складе находятся автозапчасти

На складе находятся автозапчасти

Площадь пожара составила 2225 квадратных метров

Площадь пожара составила 2225 квадратных метров

На локализацию огня потребовалось около часа

На локализацию огня потребовалось около часа

Пожарные продолжают работать на месте

Пожарные продолжают работать на месте

В огне никто не пострадал

В огне никто не пострадал

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Пожарные продолжают работу

Пожарные продолжают работу

По словам очевидцев, огонь начал распространяться очень быстро. Сигнализация сработала, поэтому люди успели эвакуироваться.

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Сообщение о возгорании поступило в 10:45

Сообщение о возгорании поступило в 10:45

На месте возгорания работает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Показываем его первые снимки с пожара.

В горящем помещении один этаж

В горящем помещении один этаж

Огонь может распространиться на соседнее здание

Огонь может распространиться на соседнее здание

Сейчас пожарные заняты разбором крыши

Сейчас пожарные заняты разбором крыши

По сообщению корреспондента НГС, открытый огонь почти потушили

По сообщению корреспондента НГС, открытый огонь почти потушили

Подъезд к месту пожара перекрыли

Подъезд к месту пожара перекрыли

Ликвидация возгорания продолжается

Ликвидация возгорания продолжается

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Пожарные подключились к гидранту, чтобы тушить возгорание

Пожарные подключились к гидранту, чтобы тушить возгорание

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Проезд к месту пожара перекрыли

Проезд к месту пожара перекрыли

По данным 2ГИС, автомобили не могут проехать по улице Писемского.

Движение затруднено на близлежащих улицах

Движение затруднено на близлежащих улицах

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По данным сервиса 2ГИС, на месте возгорания на улице Писемского, 4 находится центр по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в горящих складах находятся автозапчасти.

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Огонь еще не потушили

Огонь еще не потушили

По наблюдениям корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой, дым постепенно распространяется по району. Запах ощущается даже в 15 минутах езды от места возгорания.

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— В 10:45 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании складского строения в Калининском районе Новосибирска. В течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. По оперативной информации, горит одноэтажный склад, огонь распространяется на соседнее складское строение. В настоящий момент пожарные осуществляют ликвидацию возгорания, проводится усиление задействованной группировки сил, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

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Пожар удалось локализовать

Пожар удалось локализовать

— Было установлено, что открытым огнем горит складское металлическое здание, которое используют для хранения автозапчастей, товаров народного потребления. Существовала угроза перехода огня на соседние складские здания. На месте работают более 60 человек. В 11:40 пожар локализован на площади 2225 квадратных метров, — рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.

На месте работают дознаватели МЧС, которые выясняют причину возгорания.

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