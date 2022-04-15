Крупный пожар на Писемского локализован: он распространился на две тысячи квадратов. Онлайн
Над городом поднялся столб дыма
Сегодня утром, 15 апреля, в Калининском районе Новосибирска на улице Писемского загорелись склады. В результате столб черного дыма поднялся над городом. Рассказываем в режиме онлайн, что там происходит.
Первые подробности вы можете прочитать в нашей новости.
По словам очевидцев, огонь начал распространяться очень быстро. Сигнализация сработала, поэтому люди успели эвакуироваться.
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На месте возгорания работает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Показываем его первые снимки с пожара.
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По данным 2ГИС, автомобили не могут проехать по улице Писемского.
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По данным сервиса 2ГИС, на месте возгорания на улице Писемского, 4 находится центр по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в горящих складах находятся автозапчасти.
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По наблюдениям корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой, дым постепенно распространяется по району. Запах ощущается даже в 15 минутах езды от места возгорания.
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— В 10:45 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании складского строения в Калининском районе Новосибирска. В течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. По оперативной информации, горит одноэтажный склад, огонь распространяется на соседнее складское строение. В настоящий момент пожарные осуществляют ликвидацию возгорания, проводится усиление задействованной группировки сил, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
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— Было установлено, что открытым огнем горит складское металлическое здание, которое используют для хранения автозапчастей, товаров народного потребления. Существовала угроза перехода огня на соседние складские здания. На месте работают более 60 человек. В 11:40 пожар локализован на площади 2225 квадратных метров, — рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.
На месте работают дознаватели МЧС, которые выясняют причину возгорания.
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