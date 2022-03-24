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Полиция начала проверку сообщения о неизвестных, которые в Оби просили сесть в машину мальчика

Пост об инциденте появился в одной из групп в соцсети «ВКонтакте»

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Полиция начала проверку из-за публикации

Полиция начала проверку из-за публикации

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Новосибирская полиция начала проверку по факту публикации в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Сопредседатель общественного объединения «Город Обь» Виктор Кутаков написал в группе пост о том, как неизвестные пытались уговорить мальчика сесть к ним в машину. Кутаков уточнил, что свидетелями инцидента были его знакомые.

В сообщении в группе отмечается, что инцидент произошел с мальчиком, который живет на улице Геодезической вчера, 23 марта, около 9 часов утра. Ребенок шел в школу (каникулы в разных школах региона начинаются в разное время, даты устанавливают сами учреждения. — Прим. ред.)

— Не доходя остановки «Ул. Дорожников / Поселок», рядом с ним остановилась машина! В машине было двое мужчин и женщина, предположительно, по описанию мальчика, одеты прилично. Машина черного цвета, чистая. Они настойчиво просили сесть его в машину и ехать с ними, далее в приказном порядке, — написал в группе Виктор Кутаков.

Мальчик на уговоры не поддался, позвонил родителям, развернулся и пошел в сторону дома. Машина уехала, но ее номер никто не запомнил.

От разговора с корреспондентом НГС Виктор Кутаков отказался, добавив, что написал всё в посте.

— Других подробностей нет, там и так сейчас затюкают мальчика. С утра уже полиция звонила. А там не один поход будет прийти объяснения написать, подтвердить, вспоминать, — объяснил мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений и сообщений в полицию по этому поводу не поступало, но по факту публикации истории в соцсетях начата проверка.

В октябре НГС рассказывал, что в новосибирском Затоне группа людей пыталась завлечь детей в автомобиль при помощи игрушечной собаки. После новости откликнулась владелица машины, которую обвинили в странном поведении. Юлия объяснила, зачем она вместе с другом приехала в частный сектор и что там происходило на самом деле.

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