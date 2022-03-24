Полиция начала проверку сообщения о неизвестных, которые в Оби просили сесть в машину мальчика

Новосибирская полиция начала проверку по факту публикации в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Сопредседатель общественного объединения «Город Обь» Виктор Кутаков написал в группе пост о том, как неизвестные пытались уговорить мальчика сесть к ним в машину. Кутаков уточнил, что свидетелями инцидента были его знакомые.

В сообщении в группе отмечается, что инцидент произошел с мальчиком, который живет на улице Геодезической вчера, 23 марта, около 9 часов утра. Ребенок шел в школу (каникулы в разных школах региона начинаются в разное время, даты устанавливают сами учреждения. — Прим. ред.)