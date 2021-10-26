Люди, которых обвинили в заманивании детей в машину, рассказали свою версию (всё объясняется просто)

В Новосибирске девушку зря обвинили в заманивании детей в машину
История с заманиванием детей в машину получила неожиданную развязку. После новости НГС откликнулась владелица машины, которую обвинили в странном поведении. Юлия объяснила, зачем она вместе с другом приехала в частный сектор и что там происходило на самом деле.
Инцидент произошел 24 октября в новосибирском Затоне. По версии местной жительницы, группа неизвестных людей пыталась завлечь детей в автомобиль при помощи игрушечной собаки.
— Они достали из багажника интерактивную большую собаку, которая ходит. Я спросила у них: «Что вы делаете?» Они ответили, что «развлекают детей». Я спросила, кто их просил об этом, и сказала, чтобы они уезжали. Они уехали, а я боюсь представить, что было бы, если бы я вышла позже минут на пять. Я успела их сфотографировать и написала заявление в полицию, — рассказала Людмила.
Хозяйка машины опровергает это. По ее словам, наоборот, это местная жительница повела себя странно — она налетела и начала ругаться матом, когда молодые люди снимали контент для Instagram. В свою защиту девушка предоставила фото и видео, которые были сделаны в тот день.
— Мы снимали сторис. Сделали с другом-фотографом несколько фотографий с игрушечным львом и заехали в частный сектор, чтобы найти собак. Мы хотели снять видео, как они разговаривают со львенком-роботом. Он шевелится, глазками моргает, поэтому животные реагируют на него очень смешно. Тут же выбежали детишки со двора. Мы достали львенка. Есть видео, где они гладят его, собаки на него лают, мы смеемся. Тут вдруг вышла женщина из частного дома и стала на нас матом орать, ничего не спрашивая. Мы молча собрались и уехали. Всё, — говорит Юлия.
О том, что их с другом обвиняют в попытке похищения детей, сибирячка узнала от своих подписчиков.
— Они скинули скриншоты постов, где опубликовано, что мы пытались украсть детей. Мы очень удивились, и это даже немного смешит. Просто там уже в комментариях начали писать, что мы будто бы в сексуальное рабство пытались забрать детей и всё такое. Переживаем, что кто-то разобьет мою машину, — признаётся Юлия.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что продолжают проводить проверку инцидента.