Люди, которых обвинили в заманивании детей в машину, рассказали свою версию (всё объясняется просто)

История с заманиванием детей в машину получила неожиданную развязку. После новости НГС откликнулась владелица машины, которую обвинили в странном поведении. Юлия объяснила, зачем она вместе с другом приехала в частный сектор и что там происходило на самом деле.

Инцидент произошел 24 октября в новосибирском Затоне. По версии местной жительницы, группа неизвестных людей пыталась завлечь детей в автомобиль при помощи игрушечной собаки.

— Они достали из багажника интерактивную большую собаку, которая ходит. Я спросила у них: «Что вы делаете?» Они ответили, что «развлекают детей». Я спросила, кто их просил об этом, и сказала, чтобы они уезжали. Они уехали, а я боюсь представить, что было бы, если бы я вышла позже минут на пять. Я успела их сфотографировать и написала заявление в полицию, — рассказала Людмила.

