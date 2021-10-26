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В Новосибирске странные люди пытались завлечь детей в машину при помощи игрушечной собаки

Подозрительных незнакомцев спугнула мать, которая вовремя вышла на улицу

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Инцидент произошел в разгар дня

Инцидент произошел в разгар дня

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В Новосибирске детей пытались завлечь в машину при помощи игрушки

Днем 24 октября в новосибирском Затоне группа людей пыталась завлечь детей в автомобиль при помощи игрушечной собаки. Об этом НГС рассказала жительница микрорайона.

— На улице гуляли двое моих детей и двое соседских (двум по 6 лет, а моим 4 и 7). Я вышла очень вовремя и увидела странное: во дворе припаркована машина, возле нее стоят четверо незнакомых людей — двое мужчин и две женщины, всем около 30 лет. Они достали из багажника интерактивную большую собаку, которая ходит. Я спросила у них: «Что вы делаете»? Они ответили, что «развлекают детей». Я спросила, кто их просил об этом, и сказала, чтобы они уезжали. Они уехали, а я боюсь представить, что было бы, если бы я вышла позже минут на пять. Я успела их сфотографировать и написала заявление в полицию, — рассказывает Людмила.

В полиции подтвердили, что такое заявление им действительно поступало.

— 25 октября в полицию поступило сообщение о нахождении во дворе жилого дома по улице Междуреченской неизвестных мужчины и женщины. Обратилась бабушка одного из детей. После сделанного замечания неизвестные покинули двор жилого дома. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером 24 октября в Новосибирске пропали два школьника — мальчики 9 и 12 лет. Они не вернулись с прогулки.

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ЗатонЛенинский район
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