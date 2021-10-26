В Новосибирске странные люди пытались завлечь детей в машину при помощи игрушечной собаки

Днем 24 октября в новосибирском Затоне группа людей пыталась завлечь детей в автомобиль при помощи игрушечной собаки. Об этом НГС рассказала жительница микрорайона.

— На улице гуляли двое моих детей и двое соседских (двум по 6 лет, а моим 4 и 7). Я вышла очень вовремя и увидела странное: во дворе припаркована машина, возле нее стоят четверо незнакомых людей — двое мужчин и две женщины, всем около 30 лет. Они достали из багажника интерактивную большую собаку, которая ходит. Я спросила у них: «Что вы делаете»? Они ответили, что «развлекают детей». Я спросила, кто их просил об этом, и сказала, чтобы они уезжали. Они уехали, а я боюсь представить, что было бы, если бы я вышла позже минут на пять. Я успела их сфотографировать и написала заявление в полицию, — рассказывает Людмила.