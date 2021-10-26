В Новосибирске странные люди пытались завлечь детей в машину при помощи игрушечной собаки

В Новосибирске детей пытались завлечь в машину при помощи игрушки
Днем 24 октября в новосибирском Затоне группа людей пыталась завлечь детей в автомобиль при помощи игрушечной собаки. Об этом НГС рассказала жительница микрорайона.
— На улице гуляли двое моих детей и двое соседских (двум по 6 лет, а моим 4 и 7). Я вышла очень вовремя и увидела странное: во дворе припаркована машина, возле нее стоят четверо незнакомых людей — двое мужчин и две женщины, всем около 30 лет. Они достали из багажника интерактивную большую собаку, которая ходит. Я спросила у них: «Что вы делаете»? Они ответили, что «развлекают детей». Я спросила, кто их просил об этом, и сказала, чтобы они уезжали. Они уехали, а я боюсь представить, что было бы, если бы я вышла позже минут на пять. Я успела их сфотографировать и написала заявление в полицию, — рассказывает Людмила.
В полиции подтвердили, что такое заявление им действительно поступало.
— 25 октября в полицию поступило сообщение о нахождении во дворе жилого дома по улице Междуреченской неизвестных мужчины и женщины. Обратилась бабушка одного из детей. После сделанного замечания неизвестные покинули двор жилого дома. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Вечером 24 октября в Новосибирске пропали два школьника — мальчики 9 и 12 лет. Они не вернулись с прогулки.