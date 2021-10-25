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В Новосибирске пропали два школьника — они не вернулись домой с прогулки

Пропавшим мальчикам по 9 и 12 лет

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Поисками мальчиков занимаются волонтеры

Поисками мальчиков занимаются волонтеры

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В Новосибирске пропали два мальчика 9 и 12 лет

Вчера вечером, 24 октября, в Новосибирске пропали два школьника. Одному из них, Артему Романенко, 12 лет, второму, Артему Самолетову, — 9. Их ищут в Кировском районе.

— Мальчики ушли гулять и домой не вернулись. Самолетов уже неоднократно убегал из дома. На прошлой неделе его поиском занимался другой отряд. К нам заявили родители второго мальчика. Он должен был быть дома, когда они пришли с работы. Еда была на месте, самоката не было, мальчика тоже. Оба молодых человека с телефонами, но они отключены, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Она добавила, что сейчас в Кировском районе работают волонтеры, которые изучают записи с камер наблюдения и занимаются поиском пропавших.

Приметы Артема Романенко: рост 164 см, плотное телосложение, зеленые глаза, длинные темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, бежевую кофту, штаны и кроссовки черного цвета, зеленую шапку. Рост Артема Самолетова 140 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Был одет в ветровку темно-синего цвета, серую водолазку, темно-синие штаны и белые кроссовки.

Если вам известно, где находятся пропавшие школьники, то сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

О пропаже Артема Самолетова вместе с другим мальчиком НГС писал на прошлой неделе, 19 октября. Тогда школьники ушли из дома и не вернулись. После того как мальчики нашлись, на их родителей завели дело.

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Кировский районволонтерыпоискпропали школьники«ЛизаАлерт»
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