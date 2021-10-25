В Новосибирске пропали два школьника — они не вернулись домой с прогулки

Вчера вечером, 24 октября, в Новосибирске пропали два школьника. Одному из них, Артему Романенко, 12 лет, второму, Артему Самолетову, — 9. Их ищут в Кировском районе.



— Мальчики ушли гулять и домой не вернулись. Самолетов уже неоднократно убегал из дома. На прошлой неделе его поиском занимался другой отряд. К нам заявили родители второго мальчика. Он должен был быть дома, когда они пришли с работы. Еда была на месте, самоката не было, мальчика тоже. Оба молодых человека с телефонами, но они отключены, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

