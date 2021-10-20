В Новосибирске на родителей ушедших из дома мальчиков 7 и 9 лет завели дело — что им грозит

В Новосибирске на родителей ушедших из дома мальчиков завели дело
В Новосибирске на родителей мальчиков, которые пропали вчера,
— Заявленный в розыск семилетний несовершеннолетний найден. С ним всё хорошо. Как выяснили сотрудники ПДН, с мальчиком также уходил его друг девяти лет, который не был заявлен в розыск. Оба мальчика переданы сотрудниками полиции родителям. С законными представителями детей будет составлена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Оба мальчика ранее неоднократно уходили.
Статья предусматривает такие меры наказания, как предупреждение или административный штраф от ста до пятисот рублей. При повторном нарушении — штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.
В пятницу, 8 октября, в Первомайском районе Новосибирска пропал