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В Новосибирске на родителей ушедших из дома мальчиков 7 и 9 лет завели дело — что им грозит

Дети уже неоднократно убегали из семей

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Родителям мальчиков грозит предупреждение или штраф

Родителям мальчиков грозит предупреждение или штраф

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В Новосибирске на родителей ушедших из дома мальчиков завели дело

В Новосибирске на родителей мальчиков, которые пропали вчера, 19 октября, завели административные дела. Дети были благополучно найдены, но это не первый раз, когда они пропадают.

— Заявленный в розыск семилетний несовершеннолетний найден. С ним всё хорошо. Как выяснили сотрудники ПДН, с мальчиком также уходил его друг девяти лет, который не был заявлен в розыск. Оба мальчика переданы сотрудниками полиции родителям. С законными представителями детей будет составлена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Оба мальчика ранее неоднократно уходили.

Статья предусматривает такие меры наказания, как предупреждение или административный штраф от ста до пятисот рублей. При повторном нарушении — штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

В пятницу, 8 октября, в Первомайском районе Новосибирска пропал 20-летний Антон Иваненков. Парень поехал на учебу, но домой не вернулся.

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пропали дети
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