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В Кировском районе Новосибирска пропали два мальчика 7 и 9 лет

К их поискам приступили волонтеры

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Дети уже пропадали из дома. Максим на фото справа, а Артем — слева

Дети уже пропадали из дома. Максим на фото справа, а Артем — слева

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Днем во вторник, 19 октября, в Новосибирске пропали 9-летний Артём Самолетов и 7-летний Максим Пупчик. Ребята ушли из дома, но назад не вернулись. К их поискам приступили волонтеры.

Известно, что дети ушли около 14 часов 20 минут из дома по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска. В поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск» уточнили, что ребята уже не впервые уходят из дома, а недавно их заметили в том же районе.

Были одеты: Максим — в пеструю зеленую куртку с черно-белым рисунком, черные штаны, серые полусапожки, синюю шапку. С собой у мальчика был серый рюкзак. Артём — в темно-синюю куртку с капюшоном, темные штаны, белые кроссовки.

Всех, кто видел мальчиков или знает, где они могут находиться, просят позвонить по телефонам: 8 953 887-17-77, 8 951-387-07-58 волонтерам «ДоброСпас-Новосибирск» или в 112.

В пятницу, 8 октября, в Первомайском районе Новосибирска пропал 20-летний Антон Иваненков. Парень поехал на учебу, но домой не вернулся.

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пропали детиДоброСпас-Новосибирск
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