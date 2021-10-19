В Кировском районе Новосибирска пропали два мальчика 7 и 9 лет

Днем во вторник, 19 октября, в Новосибирске пропали 9-летний Артём Самолетов и 7-летний Максим Пупчик. Ребята ушли из дома, но назад не вернулись. К их поискам приступили волонтеры.

Известно, что дети ушли около 14 часов 20 минут из дома по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска. В поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск» уточнили, что ребята уже не впервые уходят из дома, а недавно их заметили в том же районе.

Были одеты: Максим — в пеструю зеленую куртку с черно-белым рисунком, черные штаны, серые полусапожки, синюю шапку. С собой у мальчика был серый рюкзак. Артём — в темно-синюю куртку с капюшоном, темные штаны, белые кроссовки.