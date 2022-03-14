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Утром в поселке в Новосибирской области вспыхнул магазин — пожар попал на видео

Огонь повредил кровлю здания

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Пожар тушили несколько часов

Пожар тушили несколько часов

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В воскресенье, 13 марта, в р. п. Маслянино Новосибирской области загорелся магазин. Видеозапись с места происшествия опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видны клубы черного дыма, которые вырываются из-под поврежденной кровли здания с магазинами. За происходящим наблюдает толпа.

На сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали инцидент:

— В 11 часов 57 минут в р. п. Маслянино Маслянинского района горел магазин. В результате огнем повреждена кровля здания. Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем прокладывания магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 60 м и подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 400 м. Время ликвидации в 17 часов 30 минут. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

12 марта в частном доме на улице Костонаева в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Погиб 64-летний мужчина.

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