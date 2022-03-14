Утром в поселке в Новосибирской области вспыхнул магазин — пожар попал на видео

В воскресенье, 13 марта, в р. п. Маслянино Новосибирской области загорелся магазин. Видеозапись с места происшествия опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На кадрах видны клубы черного дыма, которые вырываются из-под поврежденной кровли здания с магазинами. За происходящим наблюдает толпа.
На сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали инцидент:
— В 11 часов 57 минут в р. п. Маслянино Маслянинского района горел магазин. В результате огнем повреждена кровля здания. Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем прокладывания магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 60 м и подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 400 м. Время ликвидации в 17 часов 30 минут. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
12 марта в частном доме на улице Костонаева в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Погиб 64-летний мужчина.