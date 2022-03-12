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При пожаре в частном доме в Новосибирске погибли хозяин и собака

В настоящее время возгорание ликвидировано

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Дом находится недалеко от Плехановского жилмассива

Дом находится недалеко от Плехановского жилмассива

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Сегодня, 12 марта, в частном доме, расположенном недалеко от Плехановского жилмассива, в Калининском районе Новосибирска, произошел пожар. Погиб мужчина. Как уточняет паблик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», также умер его пес, который жил в доме.

В настоящее время возгорание ликвидировано

В настоящее время возгорание ликвидировано

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Также сегодня горел частный дом на улице Сурикова, 2 в Дзержинском районе Новосибирска. Как уточнили в региональной МЧС, горел двухэтажный дом.

— Сообщение поступило в 15:12. Горела кровля и второй этаж дома. Была угроза распространения огня на соседние здания, но ее ликвидировали. Хозяева находились на месте пожара, но не пострадали, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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Вечером 9 марта семью с годовалыми двойняшками и нетранспортабельную женщину на ИВЛ спасли от пожара в селе Криводановка под Новосибирском.

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МЧС Новосибирской областипожар в частном доме
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