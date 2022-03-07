12-летний ребенок получил травму головы при столкновении трех машин на левом берегу в Новосибирске

Сегодня днем, 7 марта, на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. В результате пострадал 12-летний мальчик — он находился в Renault Logan.
— В 14:30 у дома 2/1 по улице Немировича-Данченко произошло столкновение трех автомобилей. Автомобиль Renault Logan двигался по улице Троллейной со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Кирзаводской. Поворачивая во двор дома 2/1, Renault Logan столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался во встречном направлении. После этого Renault столкнулся с автомобилем «Газель», который выезжал со двора, — сообщил инспектор группы пропаганды городской ГИБДД старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
12-летнего пассажира Renault доставили в больницу с травмой головы, а также ушибами правой ноги и руки.
Также сегодня 14-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе на перекрестке Никитина и Панфиловцев.