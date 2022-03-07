14-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе на перекрестке Никитина и Панфиловцев

6 марта водитель автомобиля Volkswagen Polo при движении на ул. Никитина со стороны Кошурникова в сторону Панфиловцев сбил 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.
— В результате пешеход с переломом левой ноги доставлен в больницу, обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в ГИБДД НСО.
Автомобиль получил серьезные повреждения.
Вечером в воскресенье, 6 марта, в Новосибирске иномарка насмерть сбила 51-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Инцидент попал на видеозапись.