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14-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе на перекрестке Никитина и Панфиловцев

Несовершеннолетний выжил, но получил перелом левой ноги

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Обстоятельства ДТП выясняются госинспекторами

Обстоятельства ДТП выясняются госинспекторами

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6 марта водитель автомобиля Volkswagen Polo при движении на ул. Никитина со стороны Кошурникова в сторону Панфиловцев сбил 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

— В результате пешеход с переломом левой ноги доставлен в больницу, обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в ГИБДД НСО.

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Вечером в воскресенье, 6 марта, в Новосибирске иномарка насмерть сбила 51-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Инцидент попал на видеозапись.

Ранее в Новосибирске внедорожник переехал 2-летнего ребенка на санках. Через несколько дней ребенок скончался.

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