Умер двухлетний мальчик, которого машина на Выставочной сбила в конце декабря

В Новосибирске скончался двухлетний мальчик, которого
— Мальчика доставили в больницу, где он впоследствии скончался, — сообщили в ГИБДД. В ведомстве уточнили, что не располагают датой смерти ребенка.
Также в управлении уточнили, что сотрудники проводят работу с родителями и объясняют, как правильно использовать зимний инвентарь, в том числе санки. Это делают для предотвращения происшествий с детьми.
Как ранее сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, автомобиль сбил ребенка в 08:00. Женщина-водитель, которая была за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, ехала задним ходом вдоль дома. Она наехала на санки, в которых был двухлетний мальчик. Ребенка с тяжелой травмой головы и ушибами увезли в больницу.
Ранее в Новосибирске водитель скорой насмерть сбил 7-летнюю девочку, которая шла в музыкальную школу. Ее отец рассказал корреспонденту НГС, как всё произошло.