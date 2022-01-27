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Умер двухлетний мальчик, которого машина на Выставочной сбила в конце декабря

Он был в санках, когда в них врезалась Mitsubishi

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Мальчик умер в больнице

Мальчик умер в больнице

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В Новосибирске скончался двухлетний мальчик, которого 24 декабря сбила машина на улице Выставочной в Ленинском районе. Информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— Мальчика доставили в больницу, где он впоследствии скончался, — сообщили в ГИБДД. В ведомстве уточнили, что не располагают датой смерти ребенка.

Также в управлении уточнили, что сотрудники проводят работу с родителями и объясняют, как правильно использовать зимний инвентарь, в том числе санки. Это делают для предотвращения происшествий с детьми.

Как ранее сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, автомобиль сбил ребенка в 08:00. Женщина-водитель, которая была за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, ехала задним ходом вдоль дома. Она наехала на санки, в которых был двухлетний мальчик. Ребенка с тяжелой травмой головы и ушибами увезли в больницу.

Ранее в Новосибирске водитель скорой насмерть сбил 7-летнюю девочку, которая шла в музыкальную школу. Ее отец рассказал корреспонденту НГС, как всё произошло.

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