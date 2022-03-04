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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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В Новосибирске поймали автоворов — их добыча составила 3 миллиона рублей. Смотрим, что они украли

Ассортимент украденных вещей довольно широк

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Мужчины работали в паре

Мужчины работали в паре

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В Новосибирске задержали автоворов — двух мужчин 35 и 48 лет. С августа по сентябрь 2021 года они похитили из трех машин имущество более чем на 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В ходе обысков в местах проживания злоумышленников оперативники нашли мобильные телефоны, травматические пистолеты, 55 патронов, ножи, деньги, бинокли и другие предметы. Боеприпасы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

По местам проживания у подозреваемых нашли несколько телефонов

По местам проживания у подозреваемых нашли несколько телефонов

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 и 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемые находятся под стражей.

Есть вероятность, что задержанные причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Новосибирской области и других регионов.

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В январе в селе Барышево Новосибирской области двое мужчин — 39 лет и 41 года — проникли в частный дом и украли 20 видеокарт. Оказалось, что у хозяина была там майнинг-ферма.

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уголовное делопоймали автоворов
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