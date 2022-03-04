В Новосибирске поймали автоворов — их добыча составила 3 миллиона рублей. Смотрим, что они украли

В Новосибирске задержали автоворов — двух мужчин 35 и 48 лет. С августа по сентябрь 2021 года они похитили из трех машин имущество более чем на 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
В ходе обысков в местах проживания злоумышленников оперативники нашли мобильные телефоны, травматические пистолеты, 55 патронов, ножи, деньги, бинокли и другие предметы. Боеприпасы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Есть вероятность, что задержанные причастны к совершению аналогичных преступлений на территории Новосибирской области и других регионов.
В январе в селе Барышево Новосибирской области двое мужчин — 39 лет и 41 года — проникли в частный дом и украли 20 видеокарт. Оказалось, что у хозяина была там майнинг-ферма.