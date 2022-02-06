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Двое сибиряков украли компьютерное оборудование почти на миллион — его хватит на целую майнинг-ферму

Один и тот же дом они обкрадывали два раза

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Приятели действовали сообща

Приятели действовали сообща

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В январе в селе Барышево Новосибирской области двое мужчин — 39 лет и 41 года — проникли в частный дом и украли 20 видеокарт, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража в крупном размере).

Подозреваемых в краже приятелей задержали 3 февраля. Одного задержали по месту проживания, второго — на железнодорожном вокзале при посадке на поезд.

Украденное оборудование представляет собой компоненты майнинг-фермы: видеокарты, блоки питания, материнские платы

Украденное оборудование представляет собой компоненты майнинг-фермы: видеокарты, блоки питания, материнские платы

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Следователи установили, что злоумышленники проникли в частный дом путем отжатия входной двери. Позже сообщники проникли еще раз в тот же дом и украли автомобильный аккумулятор и две алюминиевые фляги.

Общая сумма ущерба по двум эпизодам превышает 950 тысяч рублей.

Подозреваемые находятся под стражей, их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории НСО.

Ранее мы сообщали, что новосибирца ошибочно обвинили в краже электричества. В итоге он дошел до Верховного суда и доказал свою правоту. Узнайте, как ему это удалось.

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уголовное делокража в крупном размере
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