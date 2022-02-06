Двое сибиряков украли компьютерное оборудование почти на миллион — его хватит на целую майнинг-ферму

В январе в селе Барышево Новосибирской области двое мужчин — 39 лет и 41 года — проникли в частный дом и украли 20 видеокарт, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража в крупном размере).
Подозреваемых в краже приятелей задержали 3 февраля. Одного задержали по месту проживания, второго — на железнодорожном вокзале при посадке на поезд.
Следователи установили, что злоумышленники проникли в частный дом путем отжатия входной двери. Позже сообщники проникли еще раз в тот же дом и украли автомобильный аккумулятор и две алюминиевые фляги.
Общая сумма ущерба по двум эпизодам превышает 950 тысяч рублей.
Подозреваемые находятся под стражей, их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории НСО.
Ранее мы сообщали, что новосибирца ошибочно обвинили в краже электричества. В итоге он дошел до Верховного суда и доказал свою правоту. Узнайте, как ему это удалось.