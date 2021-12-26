Новосибирца ошибочно обвинили в краже электричества: он дошел до Верховного суда и доказал свою правоту

Верховный суд России на прошлой неделе оставил без изменений решения предыдущих инстанций, где рассматривались претензии энергетиков к новосибирскому ювелиру Михаилу Рынкову. Предыдущие суды выносили решения в пользу ювелира, против которого изначально выступала компания «Новосибирскэнергосбыт», а позднее — «Региональные электрические сети». По мнению энергетиков, Рынков воровал электричество. Решение Верховного суда имеется в распоряжении НГС.

В 2019 году новосибирскому ювелиру Михаилу Рынкову энергетики предъявили претензию: антимагнитная пломба на его электросчетчике сработала, что означало, по мнению проверяющих, использование магнита с целью изменения показаний. По мнению энергетиков, ювелир таким образом мог совершать хищение электроэнергии. Предпринимателю отключили электричество и потребовали выплатить штраф в размере 65 тысяч рублей.

