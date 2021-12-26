Новосибирца ошибочно обвинили в краже электричества: он дошел до Верховного суда и доказал свою правоту

Верховный суд России на прошлой неделе оставил без изменений решения предыдущих инстанций, где рассматривались претензии энергетиков к новосибирскому ювелиру Михаилу Рынкову. Предыдущие суды выносили решения в пользу ювелира, против которого изначально выступала компания «Новосибирскэнергосбыт», а позднее — «Региональные электрические сети». По мнению энергетиков, Рынков воровал электричество. Решение Верховного суда имеется в распоряжении НГС.
В 2019 году новосибирскому ювелиру Михаилу Рынкову энергетики предъявили претензию: антимагнитная пломба на его электросчетчике сработала, что означало, по мнению проверяющих, использование магнита с целью изменения показаний. По мнению энергетиков, ювелир таким образом мог совершать хищение электроэнергии. Предпринимателю отключили электричество и потребовали выплатить штраф в размере 65 тысяч рублей.
— Изначально с меня пытался получить деньги «Новосибирскэнергосбыт», потому что они отвечают за договорные отношения с потребителями. Потом «Новосибирскэнергосбыт» в процессе уже приняли мою сторону и согласились с тем, что эти магнитные ленты не могут служить индикатором, потому что они срабатывали от сотового телефона. А «РЭС» продолжали наставить на том, что есть связь. <…>
Экспертиза подтвердила: ленты просто ненадлежащего качества и срабатывают от любого магнитного воздействия: от сотового телефона, которым сотрудники подсвечивают счетчик, от отвертки… Получается, что ленты все срабатывают непонятно от чего и в какой момент. Я после этого всем друзьям сказал, чтобы они были аккуратнее с этими делами. Все же так делают: телефон взял, фонариком подсветил счетчик и записал показания. А оказывается, не стоит так делать. Самое главное, что у людей теперь появился шанс защищаться и есть хоть какая-то схема, как себя вести, — рассказал корреспонденту НГС Михаил Рынков.
Мужчина добавил, что к нему последнее время за советом обращается масса людей, которые попадали в аналогичные ситуации.
Ювелир Рынков заметил, что остается еще проблема с получением компенсации за то время, когда он больше месяца не мог работать, так как ему отключили электричество. После Рынкову пришлось менять помещение мастерской, съезжая с нее в полной темноте. При этом деньги за аренду помещения платить все равно приходилось.
— Траты, которые связаны с судами, я возвращаю путем исполнительных листов по результатам заседаний. Почти в полном объеме потраченные деньги верну. А что касается моих убытков — потерянные клиенты, переезд мастерской и так далее, — то документально это не подтвердить. У меня до сих пор это всё вызывает бурные негативные эмоции: меня и семью оставили без заработка на долгий период. Но у нас так устроено в стране, что морального ущерба я могу выбить тысяч 1
В конце марта 2021 года НГС писал, как на суде в Томске представители «Новосибирскэнергосбыта» сообщили, что изменили свою позицию: не поддерживают апелляционную жалобу «РЭС» и полностью согласны с решением первого суда, который оправдал Рынкова. Позиция представителей этой компании поменялась во время эксперимента, когда они сами поднесли телефон к ленте и обнаружили, что она потемнела. Представители «РЭС», комментируя тогда же это дело, отмечали, что «заключение эксперта, которое было положено в основу решения суда, вызывает сомнения в обоснованности и квалифицированности».
В АО «Российские электрические сети», комментируя ситуацию, заметили, что в этом судебном деле «все процессуальные возможности исчерпаны».
— В данном случае отказ в удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости безучетного потребления связан исключительно с ненадлежащим качеством конкретной антимагнитной пломбы, что установлено судебной экспертизой. Правовая позиция АО «РЭС» о наличии безучетного потребления при выявлении факта нарушения пломбы полностью соответствует требованиям действующего законодательства. АО «РЭС» продолжит выявлять факты незаконного энергопотребления, а также осуществлять мероприятия, связанные с предотвращением фактов хищения электроэнергии. В том числе сотрудники АО «РЭС» продолжат установку антимагнитных пломб в соответствии с законодательством Российской Федерации, — прокомментировали в компании.
Подробно о противостоянии новосибирского ювелира с энергетиками НГС рассказал 2 марта 2020 года.