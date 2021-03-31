Новосибирца обвинили в краже электричества на 70 тысяч. Экспертиза показала, что виноваты странные пломбы

Новосибирский ювелир Михаил Рынков выиграл суд у «Региональных энергетических сетей», которые обвиняли его в воровстве электроэнергии с помощью магнита и требовали оплатить счет в размере почти 70 тысяч рублей.



Спор между энергетиками и индивидуальным предпринимателем длился с осени 2019 года: дело дошло до Седьмого арбитражного апелляционного суда Томска. Суд решил оставить без изменений решение Арбитражного суда НСО, который признал ювелира невиновным.

