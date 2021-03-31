Новосибирца обвинили в краже электричества на 70 тысяч. Экспертиза показала, что виноваты странные пломбы

Ювелир из Новосибирска отбился от обвинений в краже электричества
Новосибирский ювелир Михаил Рынков выиграл суд у «Региональных энергетических сетей», которые обвиняли его в воровстве электроэнергии с помощью магнита и требовали оплатить счет в размере почти
Спор между энергетиками и индивидуальным предпринимателем длился с осени 2019 года: дело дошло до Седьмого арбитражного апелляционного суда Томска. Суд решил оставить без изменений решение Арбитражного суда НСО, который признал ювелира невиновным.
Изначально истцом по этому делу выступило АО «Новосибирскэнергосбыт». Его специалисты при очередной проверке счетчика Михаила Рынкова обнаружили, что специальная антимагнитная пломба реагирует на магнит. По мнению энергетиков, это доказывало кражу электроэнергии на сумму более
— Я написал встречный иск к «Новосибирскэнергосбыту» с требованием отменить иск и привлек третьим лицом «РЭС», которые наклеивают эти антимагнитные пломбы. По результатам экспертизы антимагнитных лент мы доказали, что ленты не являются легитимными и на основании их энергетики не имеют права выписывать штрафы. Арбитражный суд присуждает нам победу, и в январе 2021 года апелляцию в Томск подают уже «РЭС» и производитель этих пломб из Ростова-на-Дону, — рассказал НГС ювелир Михаил Рынков.
Независимая экспертиза установила, что антимагнитные ленточки темнели от поднесенных к ним намагниченной отвертки, рулетки с магнитным фиксатором, ферритового магнита и мобильного телефона марки Samsung. На самом же деле эти пломбы должны реагировать только на магнит, игнорируя намагниченные предметы и бытовые приборы. Копия экспертизы есть в распоряжении НГС.
— На суде в Томске очень сильно поменялась ситуация: «Энергосбыт», представители которого тоже приехали в Томск, выступил против «РЭС». Они (представители «Энергосбыта») сказали, что ленточки потемнели, когда они сами подносили мобильный телефон. И сказали, что не поддерживают апелляционную жалобу «РЭС», не поддерживают требование о назначении новой экспертизы и полностью согласны с решением первого суда. Это в принципе глобальная проблема. Я слышал, что по всей стране прокатилась такая волна: предъявляют даже миллионные штрафы крупному бизнесу с этими вот ленточками, — рассказал предприниматель Михаил Рынков.
О том, как начинался конфликт между индивидуальным предпринимателем и новосибирскими энергетиками, читайте тут.
«Региональные электрические сети» могут обжаловать решение Седьмого арбитражного апелляционного суда Томска в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. Будут ли делать это энергетики, корреспонденту НГС в «РЭС» оперативно уточнить не смогли, пообещав прислать комментарий в течение семи дней.