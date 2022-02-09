Четыре машины столкнулись на Немировича-Данченко — есть пострадавший

Массовое ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска днем 9 февраля — его участниками стали четыре машины. Информация о происшествии появилась в группе «АСТ-54».
— Перед домом Немировича-Данченко, 161 столкнулись седан Subaru Legacy и кроссовер Subaru Forester, после чего последний отлетел в грузовичок, который, в свою очередь, задел припаркованный Suzuki Jimny, — говорится в сообщении.
Также, по информации очевидцев, недалеко от места аварии случилось второе столкновение с участием автомобиля скорой. Автобус, приближающийся к остановке, сломал спецавтомобилю зеркало.
Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич рассказал НГС, что в результате аварии пострадал один человек. Он получил легкие травмы.
На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства столкновения уточняются. По данным «2ГИС», на участке улицы, где произошла авария, сильно затруднено движение. Пробка начинается в районе площади Лыщинского и тянется практически на 2 километра.
Ранее НГС писал о ДТП на перекрестке улиц Добролюбова и Кирова, где автомобиль скорой врезался в бетонное ограждение. Пострадали три человека.