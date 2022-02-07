«Врач сломала руку»: скорая протаранила бетонное ограждение после столкновения со «Шкодой»

ДТП с участием машины скорой помощи произошло днем 7 февраля в Октябрьском районе Новосибирска.



— На пересечении улиц Добролюбова и Кирова спецавтомобиль столкнулся с белым седаном Skoda, после чего карета скорой помощи врезалась в дом № 113/4 на улице Кирова, — сообщили в группе «АСТ-54».

На фото с места аварии видно, что автомобиль влетел в бетонное ограждение. К перекрестку прибыли еще несколько медицинских бригад, в том числе детская реанимация.

Как рассказал НГС главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич, в результате аварии пострадала врач. Также в салоне спецавтомобиля, помимо медика, находился пациент.