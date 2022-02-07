«Врач сломала руку»: скорая протаранила бетонное ограждение после столкновения со «Шкодой»

ДТП с участием машины скорой помощи произошло днем 7 февраля в Октябрьском районе Новосибирска.
— На пересечении улиц Добролюбова и Кирова спецавтомобиль столкнулся с белым седаном Skoda, после чего карета скорой помощи врезалась в дом
На фото с места аварии видно, что автомобиль влетел в бетонное ограждение. К перекрестку прибыли еще несколько медицинских бригад, в том числе детская реанимация.
Как рассказал НГС главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич, в результате аварии пострадала врач. Также в салоне спецавтомобиля, помимо медика, находился пациент.
— По словам водителя, они везли ребенка на капельнице. На перекрестке скорую со спецсигналами не пропустили. Врач сломала руку, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией.
В каком состоянии находится ребенок, не уточняется. Пострадавшего медика доставили в больницу.
В середине января похожая авария случилась в центре Новосибирска. На пересечении Ипподромской магистрали и Военной улицы столкнулись скорая помощь, «Лексус» и «Субару». Никто из участников ДТП не пострадал.