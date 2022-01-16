Скорая с пациентом попала в ДТП в центре Новосибирска

Сегодня вечером, 16 января, на пересечении Ипподромской магистрали и Военной улицы в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись три транспортных средства: скорая помощь, «Лексус» и «Субару». По сообщению очевидцев, которых цитирует паблик Revizor.nsk, в скорой находилась беременная женщина.
— Джип не уступил дорогу движущемуся со спецсигналом автомобилю скорой помощи. В автомобиле находилась беременная женщина, но водитель и пассажир черного джипа первым делом начали осматривать повреждения своего авто и только потом осведомились о состоянии женщины.
В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что сообщения о ДТП поступили в шестом часу вечера.
— В 17:46 звонивший сообщил о том, что столкнулись скорая, «Лексус» и «Субару». Обошлось без пострадавших.
В конце декабря на этом же участке «Ниссан-Патрол» зацепил скорую и снес столб у «Ауры». Водитель якобы не пропустил на повороте скорую и, уходя от столкновения, снес столб. Пострадала пассажирка «Ниссана», помощь ей оказала та самая скорая.