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Скорая с пациентом попала в ДТП в центре Новосибирска

Всего столкнулись три автомобиля

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В столкновении участвовали три автомобиля

В столкновении участвовали три автомобиля

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Сегодня вечером, 16 января, на пересечении Ипподромской магистрали и Военной улицы в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись три транспортных средства: скорая помощь, «Лексус» и «Субару». По сообщению очевидцев, которых цитирует паблик Revizor.nsk, в скорой находилась беременная женщина.

— Джип не уступил дорогу движущемуся со спецсигналом автомобилю скорой помощи. В автомобиле находилась беременная женщина, но водитель и пассажир черного джипа первым делом начали осматривать повреждения своего авто и только потом осведомились о состоянии женщины.

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В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что сообщения о ДТП поступили в шестом часу вечера.

— В 17:46 звонивший сообщил о том, что столкнулись скорая, «Лексус» и «Субару». Обошлось без пострадавших.

В конце декабря на этом же участке «Ниссан-Патрол» зацепил скорую и снес столб у «Ауры». Водитель якобы не пропустил на повороте скорую и, уходя от столкновения, снес столб. Пострадала пассажирка «Ниссана», помощь ей оказала та самая скорая.

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ДТП со скорой помощьюИпподромская магистраль
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