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В Новосибирске у «Ауры» «Ниссан» зацепил машину скорой и снес столб

Очевидцы сообщали о пострадавшей

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Подписчики группы «АСТ-54» сообщили, что пострадала пассажирка «Ниссан»

Подписчики группы «АСТ-54» сообщили, что пострадала пассажирка «Ниссан»

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Вечером в понедельник, 27 декабря, в Новосибирске рядом с торговым центром «Аура» произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легковушки.

По информации паблика «АСТ-54», второй участник аварии — автомобиль «Ниссан-Патрол». Он якобы не пропустил на повороте скорую и, уходя от столкновения, снес столб. Подписчики группы сообщили «АСТ-54», что пострадала пассажирка «Ниссана», а помощь ей оказала та самая скорая.

В ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что информации об аварии с участием скорой помощи не поступало. Также ничего об этом не сообщали оперативному дежурному службы «112».

Главврач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич подтвердил, что один из участников аварии — машина скорой. Также он добавил, что пострадавших в аварии нет.

Вечером 26 декабря на улице Первомайской при движении в направлении Героев Революции столкнулись несколько машин. Из-за аварии на улице образовалась пробка, берущая начало от разъезда Иня. Видео инцидента опубликовал подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

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ДТП со скорой помощью
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