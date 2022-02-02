Хетчбэк вылетел с дороги и перевернулся на крышу на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска на улице Баганской водитель не справился с управлением ВАЗ-2114.
Машину выбросило с дороги — она перевернулась и оказалась на крыше. ДТП произошло сегодня,
Последствия ДТП попали на видео очевидца группы «АСТ-54». На ролике видно машину скорой помощи и врачей.
— Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске в ночь с 22 на 23 августа на Красном проспекте перевернулась Honda Integra — от машины осталась только груда металла.