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Хетчбэк вылетел с дороги и перевернулся на крышу на Первомайке

Последствия аварии попали на видео

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Медиков вызвали на место ДТП, но от помощи водитель отказался

Медиков вызвали на место ДТП, но от помощи водитель отказался

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В Первомайском районе Новосибирска на улице Баганской водитель не справился с управлением ВАЗ-2114.

Машину выбросило с дороги — она перевернулась и оказалась на крыше. ДТП произошло сегодня, 2 февраля, утром.

Последствия ДТП попали на видео очевидца группы «АСТ-54». На ролике видно машину скорой помощи и врачей.

— Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске в ночь с 22 на 23 августа на Красном проспекте перевернулась Honda Integra — от машины осталась только груда металла.

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ДТПперевернулась машина
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