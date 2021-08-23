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В центре Новосибирска перевернулся автомобиль — водитель наехал на бордюр

ДТП произошло в полночь

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В аварии пострадали три человека

В аварии пострадали три человека

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В Новосибирске из-за наезда на бордюр перевернулась Honda Integra

В Новосибирске в ночь с 22 на 23 августа на Красном проспекте перевернулась Honda Integra.

— Автомобиль марки Honda Integra, двигавшийся на высокой скорости, вылетел с дороги на пешеходный тротуар, ударился колесами об бордюр и перевернулся. Пострадали люди. Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 00:20, — сообщили в спасательной службе МАСС.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что погибших нет.

— Водитель 1989 года рождения двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону улицы Кропоткина. В пути следования у дома № 87 совершил наезд на препятствие — поребрик, впоследствии чего совершил наезд на препятствие — бетонную лестницу. После чего автомобиль совершил опрокидывание. Пострадали водитель автомобиля и две пассажирки 1979 года рождения.

Девушки были доставлены в больницу с различными травмами.

Стали известны подробности ДТП на Ордынской трассе в Новосибирской области, где водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Авария произошла днем в пятницу, 20 августа.

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ДТПКрасный проспектавария
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