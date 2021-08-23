В центре Новосибирска перевернулся автомобиль — водитель наехал на бордюр

В Новосибирске из-за наезда на бордюр перевернулась Honda Integra
В Новосибирске в ночь с 22 на 23 августа на Красном проспекте перевернулась Honda Integra.
— Автомобиль марки Honda Integra, двигавшийся на высокой скорости, вылетел с дороги на пешеходный тротуар, ударился колесами об бордюр и перевернулся. Пострадали люди. Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 00:20, — сообщили в спасательной службе МАСС.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что погибших нет.
— Водитель 1989 года рождения двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Дуси Ковальчук в сторону улицы Кропоткина. В пути следования у дома
Девушки были доставлены в больницу с различными травмами.
Стали известны подробности ДТП на Ордынской трассе в Новосибирской области, где водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Авария произошла днем в пятницу,