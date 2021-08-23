Перед аварией на Красном проспекте в Новосибирске автомобиль Honda Integra пытался на скорости объехать мотоциклистов. Очевидцы рассказали подробности аварии, во время которой из перевернувшейся машины вылетели две женщины.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, в ночь на 23 августа пьяный водитель сначала врезался в бордюр, потом в лестницу. Пассажирок и водителя машины доставили в больницу.



Одна из свидетельниц происшествия Наталья Шергунова подошла к месту аварии сразу, как услышала грохот от удара. Она сняла видео с последствиями ДТП.