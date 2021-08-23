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Перевернувшаяся «Хонда» пыталась объехать мотоциклистов: подробности аварии на Красном проспекте с тремя пострадавшими

Один из очевидцев рассказал, что пассажирок выкинуло из салона на его глазах

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ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина

ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина

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В Новосибирске водитель Honda Integra не заметил мотоциклистов и врезался в бордюр

Перед аварией на Красном проспекте в Новосибирске автомобиль Honda Integra пытался на скорости объехать мотоциклистов. Очевидцы рассказали подробности аварии, во время которой из перевернувшейся машины вылетели две женщины.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, в ночь на 23 августа пьяный водитель сначала врезался в бордюр, потом в лестницу. Пассажирок и водителя машины доставили в больницу.

Одна из свидетельниц происшествия Наталья Шергунова подошла к месту аварии сразу, как услышала грохот от удара. Она сняла видео с последствиями ДТП.

— Женщины рядом говорили, что пахло сильно алкоголем на месте, где девушки лежали, там же валялись банки пива, — поделилась Наталья Шергунова, — После аварии собака сбежала, не знаем, из машины или нет, сидела в магазине «Гагаринский».

Другая прохожая Екатерина Сапрыгина рассказала, что перед машиной ехали мотоциклисты.

— Они остановились после аварии и подбежали, — рассказала Екатерина. Она отметила, что происходящее не было похоже на гонку.

Один из мотоциклистов, который ехал перед автомобилем Honda Integra, Игнат Ворошилов описал произошедшее.

— Одна пассажирка в тяжелом состоянии, но, когда ее забирала скорая, была жива. Вторая с травмой ноги, тоже жива. Водитель только руку порезал, жив. Пролетел он мимо меня, буквально в 3–5 метрах, мне повезло, не задел. Я ехал в среднем ряду с другом, мы были на мотоциклах. Ехали со скоростью 50–60 км/ч, потихоньку катились к светофору на перекрестке с Кропоткина, он горел красным. Судя по всему, этот товарищ на «Хонде» летел, заметил нас в среднем ряду поздно, пытался обрулить через левую полосу, но из-за большой скорости не справился с управлением и вылетел за бордюр, дальше кувыркнулся, и вытряхнуло пассажиров. Медицинское освидетельствование показало 0.44 промилле у водителя, — рассказал Игнат в комментариях поста ACT-54 мотоциклист.

Был ли водитель пристегнут или нет Игнат утверждать не может.

— Могу только догадываться, почему он не вылетел. То, что пассажирки были не пристегнуты и их вытряхнуло из салона при кувырке — видел воочию, — уточнил мотоциклист корреспонденту НГС.

Участницы аварии отказались давать комментарии. Их знакомая под постом в «ACT-54» интересовалась судьбой собаки, пропавшей после ДТП, уточняла, где ее можно забрать.

Такса, по словам очевидцев в «АСТ-54», была сильно напугана. Ее подобрали сотрудники пекарни на Красном проспекте, 85а.

Таксу очевидцы оставили в пекарне

Таксу очевидцы оставили в пекарне

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В Новосибирске три человека попали в больницу после лобового ДТП. Очевидец ДТП рассказал подробности аварии.

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ДТПКрасный проспектавария
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