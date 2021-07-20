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«Развернуло боком и выкинуло на встречную»: подробности ДТП на Петухова, где пострадали три человека

В одной из машин находился маленький ребенок

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Авария произошла поздно вечером

Авария произошла поздно вечером

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В Новосибирске Три человека попали в больницу после лобового ДТП

Поздно вечером на улице Петухова лоб в лоб столкнулись две иномарки: белая «Тойота» и синий «Мицубиси». Три человека пострадали. Очевидец ДТП рассказал подробности аварии.

— Белая машина ехала на приличной скорости со стороны Петухова в сторону Хилокского рынка. Он [водитель] еще перед этим самым поворотом чуть машину не зацепил. Скорость была хорошая, когда он заходил в этот поворот, его по инерции потащило на встречную, и, видимо, хотел подрулить, но очень сильно вильнул, его развернуло и боком выкинуло на встречную полосу. В синей машине ехали двое мужчин в военной форме, женщина и ребенок. Девочка года 3–4 была в кресле пристегнута, с ней все хорошо. Сильно пострадали две женщины — с обеих машин увезли на скорой! — сообщил очевидец.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска ранее уточняли, что ребенок в момент аварии находился в детском кресле и травм не получил. Три человека доставлены в больницу.

— Водитель 2000 года рождения на автомобиле «Тойота-Королла» следовал по улице Петухова со стороны улицы Учхоз в сторону улицы Хилокская. В пути следования у дома № 2, к. 1 улицы Петухова выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с автомобилем «Мицубиси» под управлением водителя 1996 года рождения. В момент столкновения в автомобиле «Мицубиси» находился ребенок, который сидел в детском кресле, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности, — поясняли в ведомстве.

В конце прошлой недели водитель КАМАЗа погиб на трассе в лобовом столкновении с другим грузовиком.

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