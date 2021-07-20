«Развернуло боком и выкинуло на встречную»: подробности ДТП на Петухова, где пострадали три человека

Поздно вечером на улице Петухова лоб в лоб столкнулись две иномарки: белая «Тойота» и синий «Мицубиси». Три человека пострадали. Очевидец ДТП рассказал подробности аварии.

— Белая машина ехала на приличной скорости со стороны Петухова в сторону Хилокского рынка. Он [водитель] еще перед этим самым поворотом чуть машину не зацепил. Скорость была хорошая, когда он заходил в этот поворот, его по инерции потащило на встречную, и, видимо, хотел подрулить, но очень сильно вильнул, его развернуло и боком выкинуло на встречную полосу. В синей машине ехали двое мужчин в военной форме, женщина и ребенок. Девочка года 3–4 была в кресле пристегнута, с ней все хорошо. Сильно пострадали две женщины — с обеих машин увезли на скорой! — сообщил очевидец.