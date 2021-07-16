Водитель КАМАЗа погиб на трассе в лобовом столкновении с другим грузовиком — его отбросило в фуру

Водитель КАМАЗа погиб на трассе в лобовом столкновении с другим грузовиком
В Коченевском районе Новосибирской области сегодня,
— Водитель 1971 года рождения, двигаясь на автомобиле «Исузу-Форвард» со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Он столкнулся с КАМАЗом под управлением водителя 1973 года рождения, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.
После удара КАМАЗ отбросило на другой встречный автомобиль — «Вольво».
— В результате ДТП на месте погиб водитель КАМАЗа. Водитель автомобиля «Исузу-Форвард» был госпитализирован с различными травмами, — добавили в ведомстве.
Вечером 14 июля на 64-м километре трассы