16 июля пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 74.22
eur 87.83
Тема дняНаркосибирск. Как город стал лидером по наркотикам

Все новости

Все новости

Водитель КАМАЗа погиб на трассе в лобовом столкновении с другим грузовиком — его отбросило в фуру

Мужчина скончался на месте ДТП

2 774
17Обсудить

Поделиться

После удара КАМАЗ отбросило на другой встречный автомобиль — «Вольво»

После удара КАМАЗ отбросило на другой встречный автомобиль — «Вольво»

Поделиться

Водитель КАМАЗа погиб на трассе в лобовом столкновении с другим грузовиком

В Коченевском районе Новосибирской области сегодня, 16 июля, около полуночи столкнулись КАМАЗ и «Исузу-Форвард». ДТП произошло на 1375-м километре автодороги Р-254.

— Водитель 1971 года рождения, двигаясь на автомобиле «Исузу-Форвард» со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Он столкнулся с КАМАЗом под управлением водителя 1973 года рождения, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

После удара КАМАЗ отбросило на другой встречный автомобиль — «Вольво».

— В результате ДТП на месте погиб водитель КАМАЗа. Водитель автомобиля «Исузу-Форвард» был госпитализирован с различными травмами, — добавили в ведомстве.

Вечером 14 июля на 64-м километре трассы Р-254 в районе села Барлак в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль «Хёндай-Солярис» влетел под стоящую фуру «Мерседес» и загорелся.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП на трассе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...