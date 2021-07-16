Водитель КАМАЗа погиб на трассе в лобовом столкновении с другим грузовиком — его отбросило в фуру

В Коченевском районе Новосибирской области сегодня, 16 июля , около полуночи столкнулись КАМАЗ и «Исузу-Форвард». ДТП произошло на 1375-м километре автодороги Р-254 .

— Водитель 1971 года рождения, двигаясь на автомобиле «Исузу-Форвард» со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Он столкнулся с КАМАЗом под управлением водителя 1973 года рождения, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

После удара КАМАЗ отбросило на другой встречный автомобиль — «Вольво».