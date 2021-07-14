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Жуткая авария на трассе в Мошковском районе. «Хёндай» влетел под фуру и загорелся — люди еще внутри

Легковушку полностью сплющило

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Фотографии сделаны в 19:30

Фотографии сделаны в 19:30

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Легковушка залетела под стоящую фуру на новосибирской трассе

Вечером 14 июля на 64-м километре трассы Р-254 в районе села Барлак в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль «Хёндай-Солярис» влетел под стоящую фуру «Мерседес» и загорелся. ДТП сопровождалось взрывом.

— Был сильный хлопок. Его слышала вся деревня Барлак, — рассказал очевидец.

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В областной ГИБДД сообщили, что находившиеся в легковушке люди всё еще там.

— На 67-м километре Северного объезда «Хёндай-Солярис» двигался в направлении Кемерово и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. На месте работают полиция и спасатели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди еще находятся внутри, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Информация о жертвах уточняется.

Обновлено в 22:21: Погиб мужчина 25 лет, водитель ехал один.

Аварии с участием большегрузов происходят на трассах довольно часто. В июне на Северном объезде фура сорвалась с домкратов и придавила человека.

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ДТПМошковский районвлетел под фурусмерть
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