Жуткая авария на трассе в Мошковском районе. «Хёндай» влетел под фуру и загорелся — люди еще внутри

Легковушка залетела под стоящую фуру на новосибирской трассе
Вечером 14 июля на 64-м километре трассы
— Был сильный хлопок. Его слышала вся деревня Барлак, — рассказал очевидец.
В областной ГИБДД сообщили, что находившиеся в легковушке люди всё еще там.
— На 67-м километре Северного объезда «Хёндай-Солярис» двигался в направлении Кемерово и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. На месте работают полиция и спасатели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди еще находятся внутри, — сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Информация о жертвах уточняется.
Обновлено в 22:21: Погиб мужчина 25 лет, водитель ехал один.
Аварии с участием большегрузов происходят на трассах довольно часто. В июне на Северном объезде фура сорвалась с домкратов и придавила человека.