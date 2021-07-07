На Северном объезде фура сорвалась с домкратов и придавила человека

Под Новосибирском грузовик сорвался с домкратов и придавил водителя
Вечером в среду, 7 июля, под Новосибирском на Северном объезде произошел несчастный случай, в результате которого погиб водитель фуры.
— Невозможно проехать с правого на левый берег по Северному объезду. На мосту дикая авария с жертвами. Полиция всех разворачивает, — сообщил в редакцию НГС читатель.
В Управлении ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что авария действительно была, однако человек погиб в результате несчастного случая.
— На 40-м километре Северного обхода было столкновение двух фур с материальным ущербом. Водители претензий друг к другу не имели. На месте водители начали оказывать помощь друг другу, нужно было приподнять машину, что-то по технической части. Они подняли один автомобиль на домкратах, начали подлезать под него, он сорвался и придавил одного водителя, второй успел отскочить, фура покатилась и перекрыла трассу, — пояснил инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.
Водитель, которого придавило автомобилем, погиб на месте. Движение заблокировано, сотрудники Госавтоинспекции организовали движение через объездные пути.
В минувший понедельник на Северном объезде перевернулся «Делимобиль» — пассажиры пытались убежать от сотрудников ДПС.