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На Северном объезде фура сорвалась с домкратов и придавила человека

Еще один мужчина успел отскочить в последний момент

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Движение заблокировано

Движение заблокировано

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Под Новосибирском грузовик сорвался с домкратов и придавил водителя

Вечером в среду, 7 июля, под Новосибирском на Северном объезде произошел несчастный случай, в результате которого погиб водитель фуры.

— Невозможно проехать с правого на левый берег по Северному объезду. На мосту дикая авария с жертвами. Полиция всех разворачивает, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Один из грузовиков откатился

Один из грузовиков откатился

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В Управлении ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что авария действительно была, однако человек погиб в результате несчастного случая.

— На 40-м километре Северного обхода было столкновение двух фур с материальным ущербом. Водители претензий друг к другу не имели. На месте водители начали оказывать помощь друг другу, нужно было приподнять машину, что-то по технической части. Они подняли один автомобиль на домкратах, начали подлезать под него, он сорвался и придавил одного водителя, второй успел отскочить, фура покатилась и перекрыла трассу, — пояснил инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.

Водитель, которого придавило автомобилем, погиб на месте. Движение заблокировано, сотрудники Госавтоинспекции организовали движение через объездные пути.

В минувший понедельник на Северном объезде перевернулся «Делимобиль» — пассажиры пытались убежать от сотрудников ДПС.

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ДТПнесчастный случайфура
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