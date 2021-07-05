На Северном объезде перевернулся «Делимобиль» — пассажиры пытались убежать от сотрудников ДПС

Под Новосибирском на трассе перевернулся «Делимобиль»
Автомобиль каршеринговой службы «Делимобиль» слетел с трассы на 44-м км Северного объезда и перевернулся утром в понедельник, 5 июля.
В машине, по словам очевидцев, находились подростки. Судя по кадрам с места происшествия, которые были опубликованы в группе «АСТ 54», автомобиль уходил от погони.
— Кто-то из ребят успел покинуть салон авто и убежать, остальных задержали подоспевшие сотрудники ДПС, — говорят авторы видео.
Руководству каршеринговой компании уже известно о произошедшем ДТП.
— Компания находится на связи с правоохранительными органами и выясняет все обстоятельства. Водитель, управлявший автомобилем, установлен. После завершения проверки мы сможем предоставить более детальную информацию, — сообщили в пресс-службе «Делимобиля».
В ГИБДД ответили, что устанавливают детали аварии.
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Инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня сообщил, что инцидент произошел около 04:30.
— Задержаны пассажиры — они совершеннолетние, сейчас идет поиск водителя, — рассказали в областной ГИБДД.
В полиции сообщили подробности.
— 5 июля в районе 5 часов утра в полицию поступило сообщение. ДТП произошло на 44-м км Северного обхода. Сотрудники ГИБДД задержали пассажиров, Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас личность водителя и его местонахождение устанавливают, проводится проверка. Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в региональном МВД.
В прошлом году в Новосибирской области в Карасуке задержали двух 11-летних подростков — мальчики в один день угнали два автомобиля.