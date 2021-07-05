На Северном объезде перевернулся «Делимобиль» — пассажиры пытались убежать от сотрудников ДПС

Автомобиль каршеринговой службы «Делимобиль» слетел с трассы на 44-м км Северного объезда и перевернулся утром в понедельник, 5 июля.



В машине, по словам очевидцев, находились подростки. Судя по кадрам с места происшествия, которые были опубликованы в группе «АСТ 54», автомобиль уходил от погони.

— Кто-то из ребят успел покинуть салон авто и убежать, остальных задержали подоспевшие сотрудники ДПС, — говорят авторы видео.