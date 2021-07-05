5 июля понедельник
СЕЙЧАС +32°С
Пробки 3/10
usd 73.62
eur 87.07
Тема дня15 кадров, как новосибирцы спасаются от жары

Все новости

Все новости

На Северном объезде перевернулся «Делимобиль» — пассажиры пытались убежать от сотрудников ДПС

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку

11 524
76Обсудить

Поделиться

Авария произошла рано утром

Авария произошла рано утром

Поделиться

Под Новосибирском на трассе перевернулся «Делимобиль»

Автомобиль каршеринговой службы «Делимобиль» слетел с трассы на 44-м км Северного объезда и перевернулся утром в понедельник, 5 июля.

В машине, по словам очевидцев, находились подростки. Судя по кадрам с места происшествия, которые были опубликованы в группе «АСТ 54», автомобиль уходил от погони.

— Кто-то из ребят успел покинуть салон авто и убежать, остальных задержали подоспевшие сотрудники ДПС, — говорят авторы видео.

Руководству каршеринговой компании уже известно о произошедшем ДТП.

— Компания находится на связи с правоохранительными органами и выясняет все обстоятельства. Водитель, управлявший автомобилем, установлен. После завершения проверки мы сможем предоставить более детальную информацию, — сообщили в пресс-службе «Делимобиля».

В ГИБДД ответили, что устанавливают детали аварии.

Обновлено

Инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня сообщил, что инцидент произошел около 04:30.

— Задержаны пассажиры — они совершеннолетние, сейчас идет поиск водителя, — рассказали в областной ГИБДД.

В полиции сообщили подробности.

— 5 июля в районе 5 часов утра в полицию поступило сообщение. ДТП произошло на 44-м км Северного обхода. Сотрудники ГИБДД задержали пассажиров, Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас личность водителя и его местонахождение устанавливают, проводится проверка. Пострадавших в ДТП нет, — сообщили в региональном МВД.

В прошлом году в Новосибирской области в Карасуке задержали двух 11-летних подростков — мальчики в один день угнали два автомобиля.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ13
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«Делимобиль»Северный объездавариянесовершеннолетние за рулем
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...