19 июля понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 74.17
eur 87.57
Тема дняУ Сибири появится куратор. Что это значит?

Все новости

Все новости

На Петухова столкнулись два автомобиля — пострадало несколько человек

Из-за аварии собирается пробка

4 415
29Обсудить

Поделиться

На месте работают сотрудники полиции

На месте работают сотрудники полиции

Поделиться

В Новосибирске несколько человек пострадало в ДТП на Петухова

Вечером в понедельник, 19 июля, в Кировском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сообщают о пострадавших.

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54«», авария произошла около трамвайного кольца на улице Петухова. На месте работают медики, пожарные и сотрудники полиции. Собирается пробка.

Затор продолжает расти

Затор продолжает расти

Поделиться

Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:57.

— Столкновение двух легковых автомобилей. Есть двое или трое пострадавших, мужчины, — говорилось в сообщении.

В ГИБДД корреспонденту НГС пообещали прокомментировать информацию позже.

Обновлено. В группе пропаганды ГИБДД сообщили, что в момент аварии в одном из автомобилей находился ребенок.

— Водитель 2000 года рождения на автомобиле «Тойота Королла» следовал по улице Петухова со стороны улицы Учхоз в сторону улицы Хилокская. В пути следования у дома № 2 к1 улицы Петухова выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с автомобилем «Мицубиси» под управлением водителя 1996 года рождения. В момент столкновения в автомобиле «Мицубиси» находился ребенок, который сидел в детском кресле, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности. Ребенок не пострадал. В ДТП пострадало 3 человека, которые были доставлены в лечебное учреждение, — пояснили в ведомстве.

Вчера на Родниках иномарка сбила подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТП с пострадавшимиавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...