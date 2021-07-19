На Петухова столкнулись два автомобиля — пострадало несколько человек

В Новосибирске несколько человек пострадало в ДТП на Петухова
Вечером в понедельник, 19 июля, в Кировском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сообщают о пострадавших.
По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54«», авария произошла около трамвайного кольца на улице Петухова. На месте работают медики, пожарные и сотрудники полиции. Собирается пробка.
Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:57.
— Столкновение двух легковых автомобилей. Есть двое или трое пострадавших, мужчины, — говорилось в сообщении.
В ГИБДД корреспонденту НГС пообещали прокомментировать информацию позже.
Обновлено. В группе пропаганды ГИБДД сообщили, что в момент аварии в одном из автомобилей находился ребенок.
— Водитель 2000 года рождения на автомобиле «Тойота Королла» следовал по улице Петухова со стороны улицы Учхоз в сторону улицы Хилокская. В пути следования у дома
Вчера на Родниках иномарка сбила подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.