Лжебанкиры пошли под суд за создание сайтов, где новосибирцам одобряли несуществующие кредиты

В Новосибирске суд Октябрьского района
Придумывал преступные схемы мошенник-рецидивист Ким Нам Те, недавно заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Его подельники Артем Лапин, Богдан Серебряков, Ксения Ульданова и Илья Белобородов выслушали обвинительный приговор сегодня.
— Фигуранты уголовного дела купили на одном из интернет-ресурсов базу персональных данных горожан, которым банки отказали в кредите. Лапин и Ульданова прозванивали потенциальных жертв и предлагали им кредит. Серебряков как опытный айтишник создал сайты, похожие на сайты реальных банков, зайдя на которые жертвы могли «убедиться», что заем им действительно одобрен. Для получения денег нужно было оплатить госпошлину, расходы на доставку и оформление. Эти средства подсудимые присваивали и делили между собой, — рассказал НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.
Общий ущерб по 9 эпизодам кредитного мошенничества составил 277 тысяч рублей.
Роль Ильи Белобородова в ОПГ заключалась в том, что он приобретал на одном из интернет-ресурсов поддельные пятитысячные купюры. Фальшивками он рассчитывался за дорогие мобильные телефоны с сайта объявлений Avito. Гаджеты мошенниками впоследствии перепродавались.
Преступниками руководил неоднократно судимый ранее мошенник Ким Нам Те. Вскоре после задержания он заключил досудебное соглашение. В декабре 2020 года Кима приговорили к 6,6 года колонии строгого режима, его показания значительно упростили работу следствию. Остальные отпираться не стали и частично возместили ущерб потерпевшим. А Ксения Ульданова заявила о готовности полностью рассчитаться с теми, кого обманула: у женщины нашлись сбережения.
Белобородова признали виновным в нарушении
Суд приговорил всех четверых к реальному сроку заключения, однако Ульданову и Белобородова освободили в зале заседания: в качестве отбытого наказания им зачелся срок содержания в СИЗО (с марта 2020 года все, кроме айтишника Серебрякова, находились под стражей). Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
Кстати, в России появилась новая схема обмана учащихся колледжей и вузов.