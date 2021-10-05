5 октября вторник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 8/10
usd 72.92
eur 84.64
Тема дняСтранная стрельба на Горском (видео)
Все новости
Все новости

Лжебанкиры пошли под суд за создание сайтов, где новосибирцам одобряли несуществующие кредиты

Готовясь к преступлению, мошенники скупили базы данных горожан, которым отказали в кредите

1 072
10Обсудить

Поделиться

Мошенники обманули новосибирцев на 277 тысяч рублей

Мошенники обманули новосибирцев на 277 тысяч рублей

Поделиться

В Новосибирске суд Октябрьского района 5 октября вынес обвинительный приговор группе мошенников. Они занимались сбытом поддельных купюр и вытягиванием обманом денег из новосибирцев, которым отказали в кредите.

Придумывал преступные схемы мошенник-рецидивист Ким Нам Те, недавно заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Его подельники Артем Лапин, Богдан Серебряков, Ксения Ульданова и Илья Белобородов выслушали обвинительный приговор сегодня.

— Фигуранты уголовного дела купили на одном из интернет-ресурсов базу персональных данных горожан, которым банки отказали в кредите. Лапин и Ульданова прозванивали потенциальных жертв и предлагали им кредит. Серебряков как опытный айтишник создал сайты, похожие на сайты реальных банков, зайдя на которые жертвы могли «убедиться», что заем им действительно одобрен. Для получения денег нужно было оплатить госпошлину, расходы на доставку и оформление. Эти средства подсудимые присваивали и делили между собой, — рассказал НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Общий ущерб по 9 эпизодам кредитного мошенничества составил 277 тысяч рублей.

Роль Ильи Белобородова в ОПГ заключалась в том, что он приобретал на одном из интернет-ресурсов поддельные пятитысячные купюры. Фальшивками он рассчитывался за дорогие мобильные телефоны с сайта объявлений Avito. Гаджеты мошенниками впоследствии перепродавались.

Преступниками руководил неоднократно судимый ранее мошенник Ким Нам Те. Вскоре после задержания он заключил досудебное соглашение. В декабре 2020 года Кима приговорили к 6,6 года колонии строгого режима, его показания значительно упростили работу следствию. Остальные отпираться не стали и частично возместили ущерб потерпевшим. А Ксения Ульданова заявила о готовности полностью рассчитаться с теми, кого обманула: у женщины нашлись сбережения.

Белобородова признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 186 УК (приобретение и сбыт поддельных денег), Ульданову, Серебрякова и Лапина — в мошенничестве в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК).

Суд приговорил всех четверых к реальному сроку заключения, однако Ульданову и Белобородова освободили в зале заседания: в качестве отбытого наказания им зачелся срок содержания в СИЗО (с марта 2020 года все, кроме айтишника Серебрякова, находились под стражей). Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Кстати, в России появилась новая схема обмана учащихся колледжей и вузов. 19-летняя студентка «устроилась» тайным покупателем и задолжала миллион. На девушку обманом оформили ИП и за три недели вогнали в долги.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

кредит наличнымимошенники в интернетеобман в интернететелефонные мошенники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...