Лжебанкиры пошли под суд за создание сайтов, где новосибирцам одобряли несуществующие кредиты

В Новосибирске суд Октябрьского района 5 октября вынес обвинительный приговор группе мошенников. Они занимались сбытом поддельных купюр и вытягиванием обманом денег из новосибирцев, которым отказали в кредите.

Придумывал преступные схемы мошенник-рецидивист Ким Нам Те, недавно заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Его подельники Артем Лапин, Богдан Серебряков, Ксения Ульданова и Илья Белобородов выслушали обвинительный приговор сегодня.



— Фигуранты уголовного дела купили на одном из интернет-ресурсов базу персональных данных горожан, которым банки отказали в кредите. Лапин и Ульданова прозванивали потенциальных жертв и предлагали им кредит. Серебряков как опытный айтишник создал сайты, похожие на сайты реальных банков, зайдя на которые жертвы могли «убедиться», что заем им действительно одобрен. Для получения денег нужно было оплатить госпошлину, расходы на доставку и оформление. Эти средства подсудимые присваивали и делили между собой, — рассказал НГС помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

