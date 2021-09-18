Как разводят на деньги молодых: 19-летняя студентка «устроилась» тайным покупателем и задолжала миллион

19-летняя студентка медицинского колледжа из Екатеринбурга хотела подработать на каникулах, но стала жертвой новой мошеннической схемы. На девушку обманом оформили ИП и за три недели вогнали в миллионный долг. Ей звонят и угрожают, а домой к ее родителям в деревне приехал уголовный розыск. В ситуации разбиралась журналист Е1.RU Елена Панкратьева.
На вакансию «тайный покупатель» Аделина Хакимова наткнулась на «Авито». Она — будущий медик, учится на медсестру. Какая именно сеть искала тайного покупателя, в объявлении не было указано. Девушка позвонила работодателю, и ей назначили встречу в большом офисном здании. Правда, собеседование проходило в кофейне. Сам офис компании якобы расположен на втором этаже.
— Молодой человек лет двадцати пяти представился Андреем, рассказал про условия работы, — говорит Аделина. — Сказал, что я буду делать закупки в магазинах, фиксировать нарушения и передавать информацию, деньги будут перечисляться после окончания проверки. Он отсканировал на свой телефон мои документы: паспорт и СНИЛС. Потом предложил мне подняться на второй этаж, подписать документы и договор. Попросил меня зайти одну — ему якобы нужно было на пять минут отлучиться на встречу.
Аделина дошла до нужного офиса. Сотруднику, который ее встретил, девушка сказала: «Меня к вам послали подписать документы». Подписала, особо не вчитываясь, что именно было написано на той бумаге.
— Вышла из здания, Андрей ждал меня рядом. Забрал «договор». Сказал, что сейчас меня в течение пяти дней проверит служба безопасности, — рассказывает студентка.
На этот раз встретились на улице, подъехали двое: другой сотрудник по имени Егор и представитель банка. У девушки не было никаких подозрений: банк был известный, серьезный. Ей выдали зарплатную карточку.
После этого Аделина уже не смогла дозвониться до своих «работодателей». На звонки не отвечали, а через пару недель ей позвонила мама (родители девушки живут в башкирской деревне, она прописана там же) и рассказала, что на домашний телефон позвонили из налоговой инспекции. Оказывается, Аделина завела на свое имя ИП, а хотела вообще открыть ООО, но в налоговой этого сделать не разрешили.
По электронной почте студентка направила обращение в налоговую инспекцию Уфы с просьбой закрыть ИП. Потом позвонила уточнить. Ее успокоили, что ИП закрыли, но нужно еще подъехать лично. Девушка успокоилась, решила, что заедет при случае. Возможно, она не так поняла сотрудников, потому что закрытия так и не произошло. Для этого требовалось либо личное присутствие, либо нотариально заверенный документ.
О том, что ее ИП не закрыто, студентка узнала, лишь когда ей стали названивать некие люди и требовать, чтобы она вернула деньги за какие-то грузоперевозки. Якобы она заключала договоры с транспортными компаниями, с перевозчиками, а те выполняли заказы без предоплаты. Ей звонили со всей страны: из Ростова, Челябинска, Архангельска. Кто-то требовал полмиллиона, кто-то — сто тысяч. Долг набирался примерно на миллион рублей. Такую сумму девушка задолжала буквально за три недели, пока не закрыла ИП.
— Звонят до сих пор. Давят, — рассказывает Аделина. — Угрожают, что посадят, требуют срочно вернуть деньги. Некоторые уговаривают: мы тебе поможем, не будем обращаться в органы, но деньги перечисли.
В дом к родителям, где девушка прописана, уже приезжал уголовный розыск.
Уже когда Аделина обратилась за помощью к юристу, выстроилась следующая схема аферы: при первом собеседовании девушку направили в офис удостоверяющего центра, который изготавливает ЭЦП — электронно-цифровые подписи. Накануне мошенник просто подошел туда, заплатил за изготовление, видимо, сочинив, что клиентка задерживается и подойдет позже. Та действительно подошла чуть позже, и сотрудник центра, ни о чем не подозревая, принял документы, а другие бумаги дал на подпись. Дальше все эти документы она сама передала мошеннику, будучи уверенной, что это договор о трудоустройстве.
Дальше по электронно-цифровой подписи на нее зарегистрировали ИП. «Зарплатная карта», за которой приезжала Аделина, оказалась картой счета ее ИП. Мошенники при оформлении указали свой номер телефона, при этом все остальные данные были студентки. Сотрудник банка, которого пригласили на встречу для оформления и выдачи карты, не подозревал, что клиента ввели в заблуждение. После этого мошенники поменяли все данные для входа в личный кабинет и сменили кодовое слово. Сейчас девушка заблокировала карту. Пока она не знает, проводились ли по ней какие-то денежные операции.
Аделина написала заявление в полицию, но пока никакого ответа не пришло.
— Очень сомнительно, что все эти грузоперевозки вообще были, — считает юрист Максим Чернов, который защищает интересы Аделины. — Вывести деньги таким способом, то есть реально осуществляя перевозки, слишком сложно. Также нереально за три недели заключить договоры с десятками заказчиков по всей России. Проще заключить договоры фиктивно, а после через суд требовать деньги или давить на родственников или родителей. Возможно, группа лиц открывает обманом ИП, заключает несуществующие договоры, а потом требует вернуть деньги за грузоперевозки. На данный момент отследить, были ли эти перевозки, невозможно. Расчет еще на то, что вряд ли у кого будет возможность ездить по всей России, встречаться с контрагентами, приходить в суды в случае исков. А любой судья, не зная всех обстоятельств, после ознакомления с документами примет решение: взыскать долг.
— Это не обналичка, не мошеннический кредит. Видимо, бомжей и маргиналов, на которых можно было открыть ООО, уже не осталось. На всех, кого можно, уже зарегистрировали по пять фирм. Сейчас всё не так просто, налоговая проверяет серьезнее. И вот появилась новая схема мошенничества, в этот раз взялись за студентов, молодых людей, — говорит юрист. — Открытое ИП можно использовать в подставных, в обнальных схемах. Если мошенникам удастся обманом открыть ООО, они могут заключать контракты, участвовать в торгах. Ничего не подозревающий человек окажется должником. Поэтому хочется предупредить людей об этом новом способе обмана. Смотрите, что вы подписываете. Если в каком-либо месте, например, при устройстве на работу, нужны ваши персональные данные, вы можете потребовать расписку-согласие на обработку ваших персональных данных.
Сейчас юристы студентки добиваются возбуждения уголовного дела. Состав преступления может подойти под статью 173.2, часть 2 («Незаконная организация юридического лица с использованием персональных данных, полученных незаконным путем»).
— Если будет установлено, что группа лиц в короткий срок оформила договоры на перевозки, то возможно квалифицировать дело по 159-й статье (мошенничество), — говорит Максим Чернов.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что заявление принято, по делу проводится проверка.
Прежде чем устроиться на работу
Что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников при приеме на работу, советует
1. Прежде чем отправляться устраиваться на работу, прочитай отзывы о компании, изучи всё, что о ней пишут, о руководстве, узнай о месте, куда ты отправляешься, насколько оно вызывает доверие и не имеет ли дурной репутации.
2. При собеседовании задавай правильные вопросы, чтобы получить исчерпывающие ответы — чем предстоит заниматься, как будет осуществляться контроль, как будет производиться оплата. Если появились какие-то сомнения, постарайся сразу прояснить все сомнительные моменты, иначе потом может быть поздно. Перед встречей все вопросы лучше записать, чтобы не забыть от волнения их задать во время собеседования.
3. Внимательно следи за своими документами. Предъявляй только те, которые определяет законодательство — паспорт, СНИЛС. В идеале данные из документов берут при тебе, не отдавай оригиналы.
4. То, что обещают на собеседовании — должны фиксировать в договоре. Внимательно читай каждый пункт договора. Смотри, что подписываешь. Если нужны персональные данные, требуй расписку-согласие на обработку персональных данных. Обрати внимание, в договоре должны быть четко прописаны условия приема, длительность рабочего дня, зарплата.
5. Если сразу за что-то просят или требуют деньги, например, за обучение, не ведись, уноси сразу ноги.
6. Обязательно уточни, как выплачивается зарплата, в какие дни, в какой форме.
7. Никогда не работай, пока не подпишешь договор.