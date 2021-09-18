Как разводят на деньги молодых: 19-летняя студентка «устроилась» тайным покупателем и задолжала миллион

После этого Аделина уже не смогла дозвониться до своих «работодателей». На звонки не отвечали, а через пару недель ей позвонила мама (родители девушки живут в башкирской деревне, она прописана там же) и рассказала, что на домашний телефон позвонили из налоговой инспекции. Оказывается, Аделина завела на свое имя ИП, а хотела вообще открыть ООО, но в налоговой этого сделать не разрешили.



По электронной почте студентка направила обращение в налоговую инспекцию Уфы с просьбой закрыть ИП. Потом позвонила уточнить. Ее успокоили, что ИП закрыли, но нужно еще подъехать лично. Девушка успокоилась, решила, что заедет при случае. Возможно, она не так поняла сотрудников, потому что закрытия так и не произошло. Для этого требовалось либо личное присутствие, либо нотариально заверенный документ.



О том, что ее ИП не закрыто, студентка узнала, лишь когда ей стали названивать некие люди и требовать, чтобы она вернула деньги за какие-то грузоперевозки. Якобы она заключала договоры с транспортными компаниями, с перевозчиками, а те выполняли заказы без предоплаты. Ей звонили со всей страны: из Ростова, Челябинска, Архангельска. Кто-то требовал полмиллиона, кто-то — сто тысяч. Долг набирался примерно на миллион рублей. Такую сумму девушка задолжала буквально за три недели, пока не закрыла ИП.

