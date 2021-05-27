Громкое исчезновение двух мальчиков. Как в Новосибирске пропали Костя и Салим и почему за годы их так и не нашли

25 мая, в Международный день пропавших детей, мы вспоминали Костю Кривошеева и Салима Самойлова, которые исчезли в Новосибирской области. Близкие ни на минуту не прекращают их ждать, а поисковики не теряют надежду найти. Но что помешало тогда, в 2013 и в 2015 годах найти детей? Кто виноват в этом? И можно ли что-то изменить сегодня? Эти и другие вопросы мы задали тем людям, которые занимались поиском мальчишек.



Каждый день в регионе разыскивают 5–6 детей



Даже самые внимательные и любящие родители однажды могут столкнуться с тем, что ребенок не придет домой вовремя, а попытки разыскать его самостоятельно окажутся безуспешными. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, сегодня без вести пропавшими в регионе числится 506 человек, из них 6 несовершеннолетних детей. Практически ежедневно в полицейскую сводку попадают 5–6 потерявшихся несовершеннолетних. Их ищут. За каждой историей поиска — судьба отдельной семьи, судьба маленького ребенка, за каждой ориентировкой — колоссальный труд десятков, а то и сотен человек, их слезы радости или горечи, их надежды, счастливые возгласы или крики отчаяния. И совершенно не важно, что никто из них не знал этих детей до заявки.

