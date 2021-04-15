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Несовершеннолетняя девочка упала с Димитровского моста

Девочку спасли пожарные, а затем увезла скорая

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Инцидент произошел вчера, 14 апреля&nbsp;

Инцидент произошел вчера, 14 апреля 

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14-летняя девочка упала с моста в Новосибирске

Вечером в среду, 14 апреля, в Новосибирске с Димитровского моста упала девочка-подросток. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— Сегодня с моста спрыгнула девочка 14-ти лет, — написала читательница Наталья.

Звонок таком об инциденте поступал и в службу 112 в 17:56:

— С середины Димитровского моста спрыгнула несовершеннолетняя девочка, плывет в сторону аквапарка, — сообщили очевидцы дежурному службы.

Подростка спас пожарный катер, а затем увезла скорая помощь. После падения девочка была жива.

В ноябре под Октябрьским мостом в Новосибирске обнаружили тело 18-летнего молодого человека. На месте происшествия работали сотрудники СКР. Погибший был студентом одного из вузов Новосибирска, в момент происшествия он был один.

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