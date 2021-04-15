Несовершеннолетняя девочка упала с Димитровского моста

14-летняя девочка упала с моста в Новосибирске
Вечером в среду, 14 апреля, в Новосибирске с Димитровского моста упала девочка-подросток. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— Сегодня с моста спрыгнула девочка 14-ти лет, — написала читательница Наталья.
Звонок таком об инциденте поступал и в службу 112 в 17:56:
— С середины Димитровского моста спрыгнула несовершеннолетняя девочка, плывет в сторону аквапарка, — сообщили очевидцы дежурному службы.
Подростка спас пожарный катер, а затем увезла скорая помощь. После падения девочка была жива.
В ноябре под Октябрьским мостом в Новосибирске обнаружили тело 18-летнего молодого человека. На месте происшествия работали сотрудники СКР. Погибший был студентом одного из вузов Новосибирска, в момент происшествия он был один.