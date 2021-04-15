Была без сознания: спасатели рассказали, как доставали из воды спрыгнувшую с моста девочку

Спасатели МАСС рассказали подробности инцидента на Димитровском мосту, который произошел вечером 14 апреля . В ледяную Обь прыгнула 14-летняя девочка.

Вызов поступил на пульт спасателей в 18:05, они проехали на катере около 8 км по реке до Димитровского моста.

Выяснилось, что после падения в воду девушку 2006 года рождения заметили работники пожарного причала, они и вытащили ее из воды до прибытия спасателей. К этому моменту она была без сознания — спасатели с пожарными оказали ей первую помощь.