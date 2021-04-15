Была без сознания: спасатели рассказали, как доставали из воды спрыгнувшую с моста девочку

Спрыгнувшая с Димитровского моста девочка находится в тяжелом состоянии
Спасатели МАСС рассказали подробности инцидента на Димитровском мосту, который произошел вечером
Вызов поступил на пульт спасателей в 18:05, они проехали на катере около
Выяснилось, что после падения в воду девушку 2006 года рождения заметили работники пожарного причала, они и вытащили ее из воды до прибытия спасателей. К этому моменту она была без сознания — спасатели с пожарными оказали ей первую помощь.
— Видимых повреждений и переломов у нее не оказалось, видимо, удар об воду смягчил находившийся на ней пуховик. После того как девушка пришла в сознание, выяснилось, что она поругалась со своей мамой и поэтому пошла на необдуманный поступок, — сообщили спасатели.
Девочку передали бригаде врачей скорой помощи.
По словам знакомой семьи, девочка сейчас находится в тяжелом состоянии:
— Никто не ожидал от нее такого. На учете у психиатра она не состояла, а то начнут выдумывать сейчас. Для меня это образцово-показательная семья, мама — умничка просто, поражаюсь, как она всё успевает. А девочка никогда в подобном замечена не была, она жизнелюбивая, занимается танцами, готовилась ехать в Омск на соревнования. С мамой у нее доверительные отношения, они как подружки. Мы в шоке от такого поступка, ведь у нее всё есть, ни в чём не нуждается.
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