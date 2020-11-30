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Водитель на «Хёндай» съехал по лестнице в Нарымский сквер после аварии

Бампер с госномером остался на дороге

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Столкновение произошло ночью

Столкновение произошло ночью

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В Новосибирске водитель съехал по лестнице в Нарымский сквер после ДТП

Ночью 30 ноября в Новосибирске водитель автомобиля «Хёндай» столкнулся с двумя другими машинами на улице Нарымской, а затем съехал по лестнице в сквер.

Как сообщили подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», на «Хёндай» была наклейка службы «Делимобиль». Автомобиль врезался в машину этой же марки с наклейкой «Яндекс.Такси» и автомобиль «Тойота».

— Очевидцы попытались догнать и заблокировать пользователя каршеринга, но сделать этого не удалось: по словам читателя, арендный автомобиль на полной скорости съехал вниз по лестнице в Нарымском сквере, оставив в качестве улики передний бампер с госномером, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

НГС обратился в ГИБДД за комментарием об этом происшествии. На момент публикации ответ не поступил.

Ночью в субботу, 28 ноября, в Ленинском районе нетрезвый водитель врезался в забор жилого дома. В результате машина перевернулась на крышу.

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ДТПНарымский скверавария
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