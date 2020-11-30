Водитель на «Хёндай» съехал по лестнице в Нарымский сквер после аварии

Ночью 30 ноября в Новосибирске водитель автомобиля «Хёндай» столкнулся с двумя другими машинами на улице Нарымской, а затем съехал по лестнице в сквер.

Как сообщили подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», на «Хёндай» была наклейка службы «Делимобиль». Автомобиль врезался в машину этой же марки с наклейкой «Яндекс.Такси» и автомобиль «Тойота».

— Очевидцы попытались догнать и заблокировать пользователя каршеринга, но сделать этого не удалось: по словам читателя, арендный автомобиль на полной скорости съехал вниз по лестнице в Нарымском сквере, оставив в качестве улики передний бампер с госномером, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».