Водитель на «Хёндай» съехал по лестнице в Нарымский сквер после аварии

В Новосибирске водитель съехал по лестнице в Нарымский сквер после ДТП
Ночью 30 ноября в Новосибирске водитель автомобиля «Хёндай» столкнулся с двумя другими машинами на улице Нарымской, а затем съехал по лестнице в сквер.
Как сообщили подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», на «Хёндай» была наклейка службы «Делимобиль». Автомобиль врезался в машину этой же марки с наклейкой «Яндекс.Такси» и автомобиль «Тойота».
— Очевидцы попытались догнать и заблокировать пользователя каршеринга, но сделать этого не удалось: по словам читателя, арендный автомобиль на полной скорости съехал вниз по лестнице в Нарымском сквере, оставив в качестве улики передний бампер с госномером, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
НГС обратился в ГИБДД за комментарием об этом происшествии. На момент публикации ответ не поступил.
Ночью в субботу, 28 ноября, в Ленинском районе нетрезвый водитель врезался в забор жилого дома. В результате машина перевернулась на крышу.