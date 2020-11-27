На Карла Маркса произошла массовая авария — пострадали два человека

В Новосибирске два человека пострадали в массовом ДТП
Вечером в пятницу, 27 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой пострадали два человека.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», напротив кинотеатра «Аврора» столкнулись автомобили «КИА», «Субару», БМВ и «Тойота». В ДТП пострадали два водителя.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию об этом подтвердили.
— Заявка о таком ДТП была. На месте работают экипаж ДПС и скорая помощь. Пострадали два человека, — рассказали в ведомстве.
В минувшую среду, 25 ноября, водитель БМВ смял ограждение у метро «Заельцовская».