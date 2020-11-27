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На Карла Маркса произошла массовая авария — пострадали два человека

На месте работают полиция и скорая

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Автомобили столкнулись напротив кинотеатра «Аврора»

Автомобили столкнулись напротив кинотеатра «Аврора»

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В Новосибирске два человека пострадали в массовом ДТП

Вечером в пятницу, 27 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой пострадали два человека.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», напротив кинотеатра «Аврора» столкнулись автомобили «КИА», «Субару», БМВ и «Тойота». В ДТП пострадали два водителя.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию об этом подтвердили.

— Заявка о таком ДТП была. На месте работают экипаж ДПС и скорая помощь. Пострадали два человека, — рассказали в ведомстве.

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В минувшую среду, 25 ноября, водитель БМВ смял ограждение у метро «Заельцовская».

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