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В гаражном кооперативе в Центральном районе сгорел автомобиль «Сузуки»

Причину пожара еще предстоит установить

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Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 21:12

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 21:12

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Вечером в понедельник, 23 ноября, в гаражном кооперативе «Титан» в Центральном районе Новосибирска загорелся автомобиль.

— На улице Романовский пеший спуск, 11 сгорел автомобиль «Сузуки Эскудо». Горел на площади в 5 квадратных метров. На тушении было задействовано 2 автоцистерны и 8 человек личного состава. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 21:12, на место пожарные прибыли в 21:18. Локализовали огонь в 21:20, ликвидировали открытое горение в 21:21, полностью — в 21:32. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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По информации подписчика группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль выгорел полностью.

Днем 10 ноября у дома № 56 на улице Зорге загорелся отечественный седан ГАЗ-3110, припаркованный на газоне.

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МЧСЦентральный районсгорел автомобильСузуки
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