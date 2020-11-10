На Зорге вспыхнула «Волга» — водителю внедорожника пришлось спасать соседний автомобиль. Видео с места

Сегодня днем у дома № 56 на улице Зорге загорелся отечественный седан ГАЗ-3110 , припаркованный на газоне.

— Автомобиль был брошенным, и в последнее время в нем часто сидели и курили молодые люди, — сообщает одна из подписчиц группы Новосибирской службы эвакуации « АСТ-54 ».

В группе появилось видео, как водитель внедорожника Nissan спас машину, припаркованную рядом с горящей «Волгой». Мужчина привязал соседский автомобиль тросом к «Ниссану» и отбуксировал его на несколько метров от огня. Во время спасательной операции трос порвался. «Волгу» потушили прибывшие пожарные.

