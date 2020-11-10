На Зорге вспыхнула «Волга» — водителю внедорожника пришлось спасать соседний автомобиль. Видео с места

Водитель отбуксировал соседний автомобиль от огня на Затулинке
Сегодня днем у дома № 56 на улице Зорге загорелся отечественный седан
— Автомобиль был брошенным, и в последнее время в нем часто сидели и курили молодые люди, — сообщает одна из подписчиц группы Новосибирской службы эвакуации «
В группе появилось видео, как водитель внедорожника Nissan спас машину, припаркованную рядом с горящей «Волгой». Мужчина привязал соседский автомобиль тросом к «Ниссану» и отбуксировал его на несколько метров от огня. Во время спасательной операции трос порвался. «Волгу» потушили прибывшие пожарные.
Ночью 2 ноября в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Доватора, сгорела «Газель» — у машины полностью сгорели моторный отсек и пассажирское сиденье.
Месяц назад, ночью 1 октября, во дворе жилого дома на