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На Зорге вспыхнула «Волга» — водителю внедорожника пришлось спасать соседний автомобиль. Видео с места

Мужчина привязал машину тросом к своему «Ниссану» и взял её на буксир

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Старая «Волга» давно простаивала на парковке у дома

Старая «Волга» давно простаивала на парковке у дома

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Водитель отбуксировал соседний автомобиль от огня на Затулинке

Сегодня днем у дома № 56 на улице Зорге загорелся отечественный седан ГАЗ-3110, припаркованный на газоне.

— Автомобиль был брошенным, и в последнее время в нем часто сидели и курили молодые люди, — сообщает одна из подписчиц группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В группе появилось видео, как водитель внедорожника Nissan спас машину, припаркованную рядом с горящей «Волгой». Мужчина привязал соседский автомобиль тросом к «Ниссану» и отбуксировал его на несколько метров от огня. Во время спасательной операции трос порвался. «Волгу» потушили прибывшие пожарные.

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Ночью 2 ноября в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Доватора, сгорела «Газель» — у машины полностью сгорели моторный отсек и пассажирское сиденье.

Месяц назад, ночью 1 октября, во дворе жилого дома на Галущака, 9 в Новосибирске сгорели три машины. Тогда очевидцы утверждали, что машину подожгли.

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