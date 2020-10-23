На Петухова у самогруза не сработали тормоза — огромная кабина разбилась и застряла в тополях

Самогруз застрял в деревьях на улице Петухова
Сегодня, 23 октября, в Кировском районе на Петухова, 10а водитель самогруза влетел в деревья. Машина двигалась в сторону площади Кирова.
По сообщению аварийных комиссаров «Альянс», у машины не сработали тормоза.
— Чтобы избежать столкновения, водитель нажал на тормоза — они отказали. Грузовик пошёл вправо, где совершил наезд на деревья. Водитель пострадал, — рассказал аварийный комиссар, который работал на месте аварии.
От места ДТП потянулась пробка.
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