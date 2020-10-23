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На Петухова у самогруза не сработали тормоза — огромная кабина разбилась и застряла в тополях

Водитель грузовика получил травмы

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Водитель влетел в дерево в Кировском районе

Водитель влетел в дерево в Кировском районе

Самогруз застрял в деревьях на улице Петухова

Сегодня, 23 октября, в Кировском районе на Петухова, 10а водитель самогруза влетел в деревья. Машина двигалась в сторону площади Кирова.

По сообщению аварийных комиссаров «Альянс», у машины не сработали тормоза.

— Чтобы избежать столкновения, водитель нажал на тормоза — они отказали. Грузовик пошёл вправо, где совершил наезд на деревья. Водитель пострадал, — рассказал аварийный комиссар, который работал на месте аварии.

От места ДТП потянулась пробка.

Движение на дороге сейчас затруднено<br>

Движение на дороге сейчас затруднено

Если вы стали свидетелем этого ДТП, знаете информацию о пострадавших, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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Ранее водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе — ее госпитализировали с травмой головы. Наехав на женщину, автомобилист столкнулся еще с одной машиной.

Сегодня утром, 23 октября, под Новосибирском в районе села Ленинское столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла на дороге от Верх-Тулы до села Ленинское — «Тойота» сошла в кювет после столкновения с трактором.

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ДТПавария
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