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Водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе — ее госпитализировали с травмой головы

Наехав на женщину, автомобилист столкнулся еще с одной машиной

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Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе

Водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

Вечером в четверг, 22 октября, в Октябрьском районе водитель легковушки сбил женщину-пешехода.

Авария произошла в 20:25. Водитель 1996 года рождения на автомобиле Subaru Impreza ехал по улице Красина со стороны Кошурникова в сторону Кулагина. В районе дома № 8, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, он наехал на женщину, а затем столкнулся с припаркованным Kia Rio.

— В результате ДТП женщина на вид 40 лет с тяжелой травмой головы, переломом основания черепа без сознания была доставлена в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас устанавливаются причины ДТП и личность женщины-пешехода.

На прошлой неделе водитель «Жигулей» сбил женщину в центре Новосибирска — пострадавшая переходила Красный проспект по регулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали с травмами.

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