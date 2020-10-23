Водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе — ее госпитализировали с травмой головы

Водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе
Вечером в четверг,
Авария произошла в 20:25. Водитель 1996 года рождения на автомобиле Subaru Impreza ехал по улице Красина со стороны Кошурникова в сторону Кулагина. В районе дома
— В результате ДТП женщина на вид 40 лет с тяжелой травмой головы, переломом основания черепа без сознания была доставлена в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас устанавливаются причины ДТП и личность женщины-пешехода.
На прошлой неделе водитель «Жигулей» сбил женщину в центре Новосибирска — пострадавшая переходила Красный проспект по регулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали с травмами.