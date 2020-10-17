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Вылетел на тротуар: в центре Новосибирска водитель «Жигулей» сбил женщину

На месте работают врачи скорой

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Авария произошла днём

Авария произошла днём

В центре Новосибирска «Жигули» женщину

Сегодня днём, около 15:00, водитель автомобиля «Жигули» сбил девушку на Красном проспекте.

Как сообщил читатель НГС, за рулём машины находился мужчина. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил молодую женщину. На месте работают врачи и сотрудники ГИБДД.

На место прибыла скорая

На место прибыла скорая

Вокруг пострадавшей собралась толпа прохожих

Вокруг пострадавшей собралась толпа прохожих

Обновлено. Подробности происшествия рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону улицы Советская, в районе пересечения с улицей Чаплыгина совершил наезд на женщину 1978 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате женщина была отправлена в больницу, характер травм уточняется. По предварительным данным водитель, двигался на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что водитель был трезв. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Другая авария, в которой пострадала женщина, произошла в 15 октября. Тогда в Дзержинском районе грузовик сбил 38-летнюю женщину, парня 25-летнего парня с ребёнком на руках. Пострадавших доставили в больницу.

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«Жигули»сбилсбил женщину
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