Вылетел на тротуар: в центре Новосибирска водитель «Жигулей» сбил женщину

В центре Новосибирска «Жигули» женщину
Сегодня днём, около 15:00, водитель автомобиля «Жигули» сбил девушку на Красном проспекте.
Как сообщил читатель НГС, за рулём машины находился мужчина. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил молодую женщину. На месте работают врачи и сотрудники ГИБДД.
Обновлено. Подробности происшествия рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
— Водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по Красному проспекту со стороны площади Ленина в сторону улицы Советская, в районе пересечения с улицей Чаплыгина совершил наезд на женщину 1978 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате женщина была отправлена в больницу, характер травм уточняется. По предварительным данным водитель, двигался на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в ГИБДД.
В ведомстве добавили, что водитель был трезв. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Другая авария, в которой пострадала женщина, произошла в 15 октября. Тогда в Дзержинском районе грузовик сбил 38-летнюю женщину, парня 25-летнего парня с ребёнком на руках. Пострадавших доставили в больницу.